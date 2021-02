Luan vira tema de dúvida no Corinthians após quase dois meses sem protagonismo com a equipe

Meia não é titular desde dezembro, e plano de recuperação vira cada vez mais utópico para a diretoria

Luan foi a principal contratação do Corinthians para a atual temporada, em vias de terminar sem títulos e com sofrimento na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. Não há qualquer certeza, porém, sobre o papel que o armador vai desempenhar no Corinthians para o restante do ano de 2021.

A diretoria não vai disponibilizá-lo no mercado nem dizer que está disposta a ouvir propostas de outros clubes, mas sabe que a reta final do camisa 7 passou longe do desejado. Luan não é titular desde o começo de dezembro e, desde a virada do ano, não completou nem 45 minutos em campo pela equipe.

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Preterido por Ángelo Araos na partida contra o Ceará, na Neo Química Arena, ele se viu abaixo de várias opções de armação recentemente. Cazares, que se machucou, Mateus Vital, Otero e até Gabriel Pereira tiveram mais espaço com Mancini em relação ao que se viu de Luan.

Ter um dos principais salários longe dos jogos não é interessante para nenhum corpo diretivo, mas todos asseguram autonomia total à comissão técnica. Roberto de Andrade, diretor de futebol, chegou a admitir em entrevista ao jornalista Alexandre Praetzel que Luan poderia ser envolvido em alguma troca. Ninguém se interessou até agora, porém.

Apesar do cenário sombrio, a cúpula alvinegra nega veementemente que a contratação não tenha dado certo. Para todos os ouvidos pela reportagem, um jogador de 27 anos e com mais quatro de contrato tem todas as condições de dar retorno ao valor investido.

Nomes como Felipe, Leandro Castán, Jadson e Rodriguinho são citados como jogadores que não se adaptaram tão facilmente à responsabilidade de jogar no Corinthians. Algumas das pessoas acreditam até que, com torcida no estádio, Luan teria desempenhado melhor com a camisa do Corinthians.

Até aqui foram apenas sete gols marcados e três assistências en 43 partidas disputadas. Dono de grande desempenho por anos consecutivos no Grêmio, Luan é visto como um nome que, quanto mais jogar, mais vai melhorar. Resta saber se toda a projeção um dia será levada em conta pelo atleta dentro das quatro linhas.