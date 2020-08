Criticado no Corinthians, Luan está mais pressionado do que nunca e precisa responder

O meia foi alvo de protesto da torcida após a final do Paulistão

O meia-atacante Luan, que já vivia um momento delicado com parte da torcida do , depois da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras é o principal alvo de protesto de alguns torcedores.

A fase do Corinthians está longe de ser das melhores, mas um jogador em especial chama a atenção. Depois de anos como sonho de consumo, Luan chegou do ao com uma expectativa extremamente alta - apesar de não viver sua melhor fase -, ainda mais depois de se dizer corinthiano de criança. O camisa 7, porém, não está correspondendo.

Luan estreou no Corinthians na , na pré temporada. Logo no primeiro jogo com a camisa alvinegra fez dois gols e empolgou a torcida, que acreditava finalmente ter conseguido substituir Jô - que ainda não havia voltado ao time. Marcou novamente no seu terceiro jogo, primeiro oficial, válido pelo .

Logo, o rendimento começou a cair. Desde então foram apenas mais dois gols - um na Libertadores e outro contra o , no último jogo antes da paralisação do estadual. As partidas começaram a ficar mais inconsistentes e as participações mais ainda. Contra os grandes, não resolveu em nenhum dos jogos. Até chegar a final do Paulista e o homem da bola parada não bater um pênalti na decisão.

Um vídeo do meia em janeiro, para o canal Desimpedidos foi recuperado, quando o jogador disse que faria justamente o contrário do que fez: "Agora é como se fosse disputa de pênalti, e Corinthians, vocês bate ou não bate", foi perguntado, "Lógico. O último, para fechar", respondeu. Quando teve a chance, porém, não bateu, alegando não estar fisicamente bem para isso.

Parte da torcida, já impaciente com a média de 0,19 gol por jogo, estourou de vez. Nesta segunda-feira (10), dois dias após a decisão, o CT do Corinthians amanheceu com uma faixa de protesto direcionada à Luan, o chamando de "pipoqueiro" e cobrando raça do camisa 7, mencionando a falta de vontade do jogador em comparação com o seu alto salário. Algo que, apesar da má fase, não acontecia no Grêmio, principalmente pela história do "Rei da América" no Tricolor.

Hoje pela manhã, torcedores do Corinthians colocaram uma faixa em frente ao CT do clube, protestando contra o atacante Luan. pic.twitter.com/VWgsxQUUeG — Futmais (@futtmais) August 10, 2020

A pressão para que comece a decidir está cada vez mais forte para cima de Luan, ainda mais porque o camisa 7 é titular absoluto no time de Tiago Nunes - junto com Fagner foi o único que entrou em campo em todos os jogos de 2020.

Além disso, mesmo que não exerça exatamente a mesma função, ele ainda tem Jô e Boselli - e Everaldo e Janderson no banco -, que também assumem o protagonismo nos gols do Timão, sem se provar, a pressão para que ele seja sacado do time deve crescer ainda mais.