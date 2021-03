Lesionado, Mateus Vital vira desfalque inesperado no Corinthians; até quando o meia fica de fora?

Meia teve lesão no joelho direito confirmada e passará por artroscopia nesta terça (23); confira quais duelos o jogador pode perder pelo Timão

O Corinthians ganhou mais uma dor de cabeça para as próximas semanas. Mateus Vital, que vinha sendo o principal jogador da equipe nesta temporada, teve uma lesão no joelho direito confirmada e passará por uma artroscopia nesta terça-feira (23), se tornando um desfalque importante para os próximos compromissos do Timão. Mas até quando o meia ficará de fora?

Depois de sofrer algumas semanas com ausências importantes por conta de um surto interno de Covid-19, o Corinthians acreditava que teria seu elenco completo para as próximas partidas. Contudo, nesta segunda-feira (22), o meia Mateus Vital voltou a sentir o joelho direito e terá que passar por uma artroscopia para corrigir o problema.

O procedimento será realizado ainda hoje (23) pelo consultor médico do clube, Joaquim Grava, e sua equipe, no Hospital São Luis, unidade Morumbi, em São Paulo. Dessa forma, ele não estará com o restante do elenco para o duelo contra o Mirassol, nesta terça, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, válido pela quinta rodada do Paulistão.

No último compromisso do Timão, contra o Salgueiro, pela Copa do Brasil, Vital sentiu um incômodo no joelho mas permaneceu em campo sem maiores problemas. Inclusive, o meia anotou um belo gol no último lance da partida, passando por dois marcadores adversários antes de bater com categoria de fora da área.

Hora de conferir os gols da vitória alvinegra sobre o Salgueiro-PE pela primeira fase da @CopadoBrasil! Jemerson, Ramiro e @MateusVital balançaram as redes hoje!



— Corinthians (@Corinthians) March 18, 2021

Então, o camisa 22 voltou a sentir o problema nas atividades desta segunda, quando teve a lesão de fato confirmada. O meia é o artilheiro da equipe em 2021 e participou de cinco dos oito gols do Timão nesta temporada.

Toca pra ele que é gol! ⚽@MateusVital analisou os momentos da carreira e da vida pessoal, e não teve dúvidas ao dizer: vive a sua melhor fase no Timão.

— Corinthians (@Corinthians) March 22, 2021

Por quanto tempo Vital será desfalque e quais jogos pode perder?

A previsão inicial para recuperação do jogador é de cinco a seis semanas. Portanto, Vital deve retornar entre o fim de abril e o início de maio.

Com isso, caso o calendário do futebol não sofra grandes alterações por conta da pandemia do novo coronavírus, a tendência é que o jogador seja desfalque em jogos importantes do Corinthians.

O Paulistão está paralisado em São Paulo até, pelo menos, o dia 30 de março. Enquanto isso, a Federação Paulista trabalha para sediar os jogos do estadual em outras cidades - por conta disso o Timão enfrenta o Mirassol em Volta Redonda nesta terça, partida em que Vital será desfalque certo.

Mesmo assim, a sequência do Paulistão segue incerta. Mas caso o calendário inicial seja mantido, o meia deve perder todo o restante da fase classificatória da competição, que está programada para terminar no dia 25 de abril.

Já pela Copa do Brasil, o Corinthians encara o Retrô pela segunda fase da competição. O duelo foi confirmado pela CBF para a próxima sexta (26), também em Volta Redonda. Mesmo assim, a prefeitura da cidade disse que os jogos não serão realizados no município carioca, o que coloca em dúvida a data de disputa. Mesmo assim, Vital também é desfalque para esta partida.

Por fim, a fase de grupos da Copa Sul-Americana tem início marcado para o dia 20 abril, período em que o camisa 22 deve estar finalizando sua recuperação. Portanto, ele também deve ser ausência para as primeiras rodadas da competição nacional.