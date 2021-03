Corinthians inicia temporada com ‘limpa’ no elenco para corrigir erros do passado

Jogadores pouco utilizados começam a deixar o Timão para abrir espaço aos jovens da base; Gabriel também pode ser negociado

Conforme antecipado pela Goal, o Corinthians está procurando um novo destino para vários atletas que estavam no clube na temporada passada. A ‘limpa’ no elenco começou com nomes considerados reservas, como Walter, Ederson e Jonathan Cafu, mas pode incluir até jogadores titulares, como Gabriel. Uma tentativa de iniciar a temporada corrigindo alguns erros tomados no passado.

Todos sabem que a saúde financeira do Corinthians não é das melhores, e não é de hoje. Com isso, o Timão fez algumas apostas para reforçar a equipe nos últimos anos, mas acabou contratando demais e com pouca qualidade.

Como um breve exemplo, o Alvinegro paulista terminou a temporada passada com cinco atacantes de lado de campo, todos contratados recentemente: Jonathan Cafú, Léo Natel, Matheus Davó, Everaldo e Gustavo Silva.

Destes, apenas o último foi titular com Mancini. Natel até chegou a ser aproveitado, mas como ‘falso 9’, em uma tentativa do treinador em descobrir uma nova função para aproveitar seu jogador. Os outros três mal foram relacionados para os jogos.

Eles representam bem o perfil de muitos jogadores contratados pelo Corinthians nos últimos anos, que não resolveram os problemas, não foram muito aproveitados e ainda contribuíram para o elenco e a folha salarial inflarem.

Foto: R odrigo Coca/Ag.Corinthians

Além dos nomes já citados, Éderson, Marllon, Araos e Luan são outros exemplos que estão atualmente no Timão e não contam com a simpatia dos torcedores, mas pesam no orçamento a cada mês.

Por isso, a nova diretoria, encabeçada por Duílio Monteiro Alves - que foi diretor de futebol nos últimos anos e participou de algumas destas contratações - decidiu que não irá trazer novas baciadas de jogadores que não podem agregar muito ao time principal, o famoso ‘mais do mesmo’.

Além disso, uma ‘limpa’ no elenco também está em andamento, para dar espaço aos jovens das categorias de base, que podem evoluir e dar uma resposta satisfatória dentro de campo, bem como render um bom dinheiro com vendas futuras.

Até o momento, Walter e Jonathan Cafú já foram emprestados ao Cuiabá, que também pode ficar com Marllon nos próximos dias. Éderson já foi anunciado pelo Fortaleza, na mesma situação. Outro nome que pode sair em breve é Everaldo, que é de interesse do Sport, por empréstimo, embora o clube paulista prefira uma venda em definitivo.

Foto: R odrigo Coca/Ag.Corinthians

Mas não só os jogadores reservas que podem entrar nessa 'limpa'. Gabriel, um dos principais nomes nessa retomada da equipe no segundo turno do Brasileirão, está valorizado após a boa reta final de temporada e pode ser negociado em breve. Conforme exibido na série “Acesso Total”, do SporTV, Mancini já foi avisado de que o volante está recebendo algumas sondagens, e liberou o clube para negociá-lo.

Para suprir as necessidades do elenco, a base deve ser mais utilizada. Além dos nomes que já estavam com a equipe na temporada passada, como Xavier, Mantuan, Gabriel Pereira, Piton, Roni, Léo Santos, Caíque França e Raul Gustavo, outros estão sendo promovidos para o time principal e devem ganhar mais oportunidades - Rodrigo Varanda teve sua estreia contra o Red Bull Bragantino, na primeira rodada do Paulistão, e deixou boa impressão.

A ideia do clube é evitar novos casos como os de Claudinho e Everton Ribeiro, que deixaram o Parque São Jorge para fazer sucesso em rivais brasileiros, além de conseguir arrecadar mais dinheiro com a venda dos jovens talentos.