Mbappé se irrita com boatos e avisa: "Cansa defender a seleção e jogar no mesmo país"

Atacante do PSG afirmou que está cansado das críticas que recebe da imprensa francesa toda vez que defende a França e faz alerta sobre o futuro

Kylian Mbappé não teve um bom desempenho com a seleção francesa nesta última Data Fifa. O atacante do PSG fez três jogos apagados neste início de Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, com direito a pênalti perdido no segundo jogo, mas o que mais o irritou foram as cobranças excessivas da imprensa local.

Em entrevista a RTL após a vitória por 1 a 0 contra a Bósnia, com gol de Griezmann, o camisa 10 disse que está cansado de tantas críticas.

"É claro que cansa, principalmente quando você joga por um clube do seu país, que você dá tudo pela sua seleção. Depois de um tempo você se cansa. É diferente para os jogadores que jogam no exterior e que só voltam aqui para jogar com França. Estou aqui o tempo todo, falam muito mais. Quando assinei com o PSG sabia que seria este o contexto. Veremos o que acontece no futuro".

O jogador também comentou sobre a possibilidade de deixar o PSG. Especulado em clubes como Real Madrid e Liverpool, Mbappé já recusou algumas ofertas de renovação feitas pelo time parisiense e seu futuro no Parque dos Príncipes é incerto.

"Se tivesse havido algum progresso, eu já teria vindo falar sobre isso. Claro que vou falar sobre isso quando tiver tomado uma decisão", afirmou.

A renovação do vínculo de Mbappé é uma das prioridades do PSG, que parece já ter se acertado com Neymar neste sentido. Além das duas estrelas do elenco atual, o time francês ainda sonha com a possibilidade de ter Leo Messi no elenco a partir da próxima temporada.

Questionado sobre se as críticas que o incomodam podem influenciar o seu futuro, Mbappé disse que sim.

“Claro que influencia. Mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde está e divertir-se todos os dias”.