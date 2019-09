Mbappé ou Pogba? "Claro que gostaríamos de um francês", diz presidente do Real Madrid

Em reunião com sócios, Florentino Pérez declara vontade do clube do clube em contratar um dos campeões mundiais de 2018

Vem contratação grande por aí? Em um encontro com executivos do , o presidente do clube, Florentino Pérez, afirmou seu desejo de contar com uma das duas estrelas da seleção francesa, Kylian Mbappé ou Paul Pogba. Perguntado sobre o tema dos reforços, ele afirmou que o clube não medirá esforços para tentar a chegada desses jogadores, mesmo que suas atuais equipes não demonstrem muita intenção em sentar à mesa de negociações.

O namoro de Paul Pogba com o Real Madrid é antigo e já está bem documentado. Pedido de Zidane, o jogador foi assediado pelos Blancos na última janela de transferências, mas esbarrou na alta pedida do , que queria 180 milhões de euros pelo francês. Sem a garantia de algumas receitas com as quais contava, como as vendas de James Rodríguez e Gareth Bale, o Real acabou desistindo da contratação. Mas agora, pelo visto, está bem entusiasmada em tentar a contratação do meio-campista na próxima oportunidade.

Já a possível contratação de Mbappé seria um grande negócio para os merengues, dentro e fora dos campos. Desde a saída de Cristiano Ronaldo para o , o Real não tem um jogador do mais alto nível do futebol mundial e carece de um ídolo inquestionável junto à sua torcida. Dentro das quatro linhas, Mbappé é a prioridade número 1 de Zidane, e viria para preencher essas lacunas.

A pedida do para vender o atleta seria de 230 milhões de euros, o que transformaria o francês na maior contratação da história do futebol - sete milhões acima do que o PSG pagou ao para assinar com Neymar, em 2017.

Além disso, Pérez também defendeu algumas contratações já realizadas pelo clube espanhol. Mesmo que jogadores como Luka Jovic, Éder Militão e Eden Hazard não tenham estreado em partidas oficiais pelo Real, o presidente defendeu que os acréscimos desses atletas dão profundidade e qualidade ao elenco, o qualificando para que o Real Madrid consiga seguir as palavras de seu mandatário e reencontrar o caminho dos títulos.