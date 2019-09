Florentino Pérez: “temos que reencontrar o caminho dos títulos”

Em entrevista, o presidente do Real Madrid afirmou que o clube precisa recuperar a gana por títulos

A temporada 2018-19 não foi um grande sucesso para o . O clube madrilenho, depois do seu tricampeonato na Liga dos Campeões, passou o último ano em branco. Os merengues foram eliminados na competição continental nas oitavas de final pelo e, além disso, ficaram na terceira colocação na , 19 pontos atrás de seu arquirrival .

E o presidente do clube, Florentino Pérez, em entrevista, fez autocrítica sobre a temporada fracassada do Real, antes de fazer um panorama sobre o que o time precisa mudar para 2020:

"A última temporada não foi a desejada. Quando isso acontece após um período tão bem-sucedido, merece reflexão e autocrítica [...] Devemos pensar que o sucesso que tivemos nos fez perder intensidade e entendemos que precisamos recuperar a fome de triunfos. Temos que reencontrar o caminho dos títulos”, declarou Pérez.

O Real Madrid não poupou esforços no mercado para tentar reencontrar o caminho das vitórias. Os comandados de Zinedine Zidane reformularam a sua base, trazendo reforços importantes para todas as posições.

Entre os destaques, chegaram o lateral-esquerdo Mendy (48 milhões de euros), o jovem zagueiro brasileiro Éder Militão (50 milhões de euros), o atacante sérvio Luka Jovic (60 milhões de euros) e o atacante belga Eden Hazard, que saiu do por 100 milhões de euros. Na janela, os madrilenhos gastaram mais de 300 milhões de euros em contratações .

No entanto, o começo da temporada dos merengues não é nada animador. O Real no momento é o quinto colocado da La Liga, tendo empatado dois jogos contra clubes de orçamento muito menor, um 2 a 2 contra o Villareal e em 1 a 1 contra o no Santiago Bernabéu. Assim, resta saber se os novos comandados de Zidane conseguirão recolocar o Real Madrid no caminho das glórias, tão comum na sua história.