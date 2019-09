Militão ainda espera primeiro minuto oficial pelo Real, dominado por Sergio Ramos e Varane

Defensor brasileiro foi a primeira contratação dos Blancos nessa temporada

Éder Militão teve uma ascensão meteórica em sua carreira. O jovem deixou o no meio de 2018 e se transferiu para o , onde se tornou um dos mais importantes jogadores da equipe na temporada. Sua primeira campanha foi tão boa que chamou a atenção do Real Madrid, que pagou 50 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões) pelo atleta de apenas 21 anos. Porém, seu começo no clube da capital espanhola tem sido no banco de reservas. Militão não jogou um minuto sequer em partidas oficiais.

Militão jogou apenas na pré-temporada contra o Red Bull Salzburg e contra a . Em LaLiga, o brasileiro tem observado de perto a dominância no setor com Sergio Ramos e Raphaël Varane, que atuaram em todos os 270 minutos possíveis até aqui. A prioridade do Real Madrid nessa temporada é voltar a ser campeão.

O ex-São Paulo é um dos sete jogadores do Real que ainda não estrearam oficialmente sob Zidane nessa temporada. Quatro deles, porém, não jogaram por questões médicas, como são os casos de Eden Hazard, Brahim Díaz, Rodrygo e Marco Asensio. Já Nacho e Mariano estão na mesma categoria de Militão, ou seja, não estrearam por decisão do próprio Zizou.

É normal que Militão esteja ansioso pela sua chance, até porque sabe que será difícil se manter em boas condições para Tite convocá-lo para a seleção caso não jogue regularmente.