Quando Mbappé volta da lesão pelo PSG? Ele ainda vai jogar a Champions?

Exames do jogador descartaram lesão no ligamento do tornozelo do pé direito, mas tempo de recuperação deixa dúvida sobre presença contra a Atalanta

O atacante Kylian Mbappé teve uma boa notícia neste sábado (25): os exames realizados no tornozelo do seu pé direito descartaram uma lesão no ligamento de qualquer grau, após sofrer entrada dura na final da Copa da França na sexta, diante do , vencida pelo PSG. Porém, como o trauma da pancada foi forte, o jogador deve ficar fora dos treinamentos por até duas semanas, comprometendo sua participação no jogo contra a , pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Como a torção foi forte, apesar de não deixar sequelas, o cenário mais provável de acordo com o clube parisiense é de que Mbappé não treine na maior parte da preparação da equipe para encarar os italianos, no dia 12 de agosto. Dessa forma, caso a evolução não seja exatamente como o esperado, é difícil imaginar Mbappé em campo apenas 19 dias depois do episódio.

O atleta, que fazia grande partida no Stade de France, sofreu uma entrada dura do zagueiro Loic Perrin e torceu o tornozelo ainda no primeiro tempo, forçando uma substituição por parte do técnico Thomas Tuchel. Ele já havia participado do primeiro gol, fazendo grande jogada finalizada por Neymar no rebote do seu chute.

Para piorar, ele deixou o campo chorando e foi visto retornando ao campo com uma espécie de bota ortopédica e de muletas, preocupando a torcida dos parisienses. Na saída, Mbappé parecia resignado até para aceitar o pedido de desculpas de Perrin. Minutos antes do apito final, porém, ele já parecia menos chateado com a situação.

O lance aconteceu aos 25 minutos de jogo, quando o já estava em vantagem no placar. O francês acelerava em um contra-ataque e já tinha passado pelo capitão do Saint-Étienne, mas foi vítima de carrinho duríssimo de Perrin. O árbitro da partida havia dado cartão amarelo ao defensor, mas, após revisão no VAR, optou por expulsar o defensor diretamente.

O jogador já não será utilizado contra o na final da Copa da Liga Francesa, no próximo dia 31 de julho. O PSG acabou campeão da e tenta a segunda conquista antes do principal objetivo da temporada.