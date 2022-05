Mbappé e Paquetá são indicados a jogador do ano da Ligue 1; Messi e Neymar são ignorados

O brasileiro Lucas Paquetá, do Lyon, e o craque do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, estão entre os indicados ao prêmio de Jogador do Ano da Ligue 1, enquanto os companheiros de equipe do francês, Lionel Messi e Neymar ficaram de fora da lista.

O atacante e o meia são dois dos cinco jogadores que foram indicados para o prêmio pelo sindicato dos jogadores franceses (UNFP).

Mbappé foi crucial, pois o PSG conquistou o 10º título da Ligue 1 nesta temporada, marcando 25 vezes e criando mais 15 para colocá-lo no topo da tabela de gols e assistências da primeira divisão francesa. Já o brasileiro Lucas Paquetá foi o destaque do Lyon na temporada, marcando oito gols e contribuindo com seis assistências.

Quem mais está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Ligue 1?

As ausências notáveis ​​da lista de cinco indicados foram Messi, que marcou quatro gols e deu 13 assistências para o PSG nesta temporada, e Neymar, que tem 11 gols e seis assistências. Mbappé foi o único jogador do PSG a entrar na lista final.

Enquanto isso, o atacante do Rennes, Martin Terrier, e Wissam Ben Yedder, do Mônaco, ambos com 21 gols marcados na Ligue 1, e o herói do Marselha, Dimitri Payet completam a lista dos indicados ao prêmio.

Gianluigi Donnarumma, do PSG, está entre os candidatos ao prêmio de goleiro do ano, ao lado de Walter Benitez, do Nice, Pau Lopez, do Marselha, Matz Sels, do Strasbourg, e Alban Lafont, do Nantes.

Pochettino fica de fora do prêmio de treinador do Ano

Apesar de levar o PSG ao título da liga, Mauricio Pochettino não foi selecionado para o prêmio de Treinador do Ano.

Jorge Sampaoli, cujo time do Marselha é o favorito para terminar como vice-campeão, o técnico do Nice, Christophe Galtier, o técnico do Rennes, Bruno Genesio, Antoine Kombouare, do Nantes, e o técnico do Estrasburgo, Julien Stephan, foram todos indicados à frente de Pochettino.