Mbappé diz que cogitou deixar de jogar pela seleção da França

Alvo após o pênalti perdido contra a Suíça na Eurocopa, o craque francês pensou em deixar a seleção diante do racismo

O fim do Euro e a eliminação dos Blues nos pênaltis contra a Suíça deixaram vestígios, especialmente para Kylian Mbappé, autor do pênalti perdido que precipitou a queda dos campeões mundiais.

Alguns meses depois, Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, admitiu ao Journal du Dimanche que o atacante havia falado com ele sobre seu futuro no Blues: "Eu o recebi depois da Euro, ele descobriu que a Federação não o defendeu depois de sua pênalti perdido e as críticas nas redes", disse o presidente da Federação.

E a reação de Mbappé na hora ao falar com Noël foi: "Sim, finalmente eu expliquei a ele sobretudo bem que era em relação ao racismo. Mas ele considerou que não havia racismo. Não desisti porque é uma mensagem para a geração mais jovem".

Um episódio em que o jogador do PSG, que está prestes a disputar sua segunda Copa do Mundo no Catar, retornou em entrevista à Sports Illustrated.

"Eu disse: 'Não posso jogar para pessoas que pensam que sou um macaco. Não vou jogar. Mas depois, tirei um tempo para refletir com todas as pessoas que jogam comigo e me encorajar', comentou.

"E acho que não é uma boa mensagem desistir. Porque acho que sou um exemplo para muitas pessoas. Não desisti da seleção porque é uma mensagem para a geração mais jovem dizer: Nós são mais fortes do que isso", finalizou.