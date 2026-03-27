Mbappé destaca importância de enfrentar o Brasil, mas admite: "não vou ser hipócrita e dizer que era final de Copa do Mundo"

A vitória da França por 2 a 1 sobre o Brasil, em amistoso internacional disputado nos Estados Unidos, teve como um dos protagonistas o atacante Kylian Mbappé. Autor do primeiro gol e eleito craque do jogo, o camisa 10 avaliou o confronto após o apito final e destacou a importância do duelo na preparação de Les Bleus para a Copa do Mundo de 2026.

"Não vou ser hipócrita e dizer que era a final da Copa do Mundo. Mas estamos numa boa dinâmica. No ataque, com a bola, temos muita mobilidade, movimentação e criatividade. Estamos criando várias chances e conseguindo ser um pouco mais sólidos, mesmo tendo sofrido aquele gol no final da partida. Estamos progredindo, estamos numa boa trajetória para nos prepararmos para a Copa do Mundo", disse

O duelo marcou um dos principais testes das duas seleções antes do Mundial e repetiu um confronto histórico do futebol internacional. A França abriu vantagem ainda no primeiro tempo com Mbappé e ampliou com Hugo Ekitiké, mesmo após ficar com um jogador a menos na segunda etapa, com Dayot Upamecano cometendo falta em Wesley, o que acarretou na expulsão. O Brasil ainda diminuiu com Bremer, mas não conseguiu evitar a derrota.

Sabendo que o confronto contra o Brasil não era um simples amistoso, Mbappé ressaltou que o jogo serviu como um bom parâmetro para medir o nível da equipe francesa diante de um gigante do futebol mundial.

"Eu disse isso antes da partida. Para nós, estava claro que não era um amistoso. Jogar contra o Brasil é uma oportunidade para qualquer seleção. Nós os respeitamos muito. E foi uma oportunidade para vermos onde estávamos, em termos de nível tático, técnico e até mesmo na intensidade de uma partida de alto nível. Então, é ótimo jogar partidas como essa", afirmou.

A atuação da França reforçou o grande talento que a equipe possui, consolidando seu status como uma das favoritas à conquistar a Copa de 2026.

O próximo desafio de Les Blues é contra a Colômbia, no domingo, 29 de março, às 16h (horário de Brasília), no Northwest Stadium, em Maryland (EUA). Já o Brasil encara a Croácia, na terça-feira, 31 de março, às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).







