Mbappé deixa 'no ar' se fica ou não no PSG: "estou bem aqui, mas ainda vou pensar"

O jogador de 22 anos voltar a marcar contra o Montpellier, nesta sexta-feira, mas continua fazendo barulho fora dos campos falando sobre sua renovação

Kylian Mbappé ainda não decidiu se ficará ou não no PSG, enquanto o clube vai tentando prorrogar o seu contrato. Quem confirma é o próprio jogador - ele também garante, por outro lado, que segue feliz em Paris.

Mesmo que o diretor de futebol da equipe francesa, Leonardo, tenha confirmado em dezembro que o clube havia progredido nas negociações com Mbappé e Neymar, tudo parece ter estagnado: nem o brasileiro, nem o francês acertaram a permanência no Parc de Princes.

Com contrato até o final da temporada 2021-22, Mbappé já vem sendo especulado em times como - em um rumor que vem de longa data - e , mas é improvável que qualquer clube tenha as cifras necessárias para negociar com o - ou seja: a única chance do atleta deixar os parisienses seria ao término de seu contrato.

"Eu já respondi essa pergunta antes. Eu estou discutindo com o clube sobre um projeto. É algo que eu preciso pensar muito, pois é uma grande decisão e um investimento a longo prazo." respondeu ao Telefoot após marcar duas vezes na vitória sobre o . "Estou muito feliz aqui. A torcai, o clube... todos sempre me ajudaram. Vou pensar sobre o que desejo para o meu futuro nos próximos anos, onde eu quero estar.

"De verdade, eu estou refletindo sobre isso, não tentando 'ganhar tempo' ou algo assim. Se eu assinar, vou ficar, então tenho que pensar antes de qualquer decisão."

“Neymar e Mbappé estão entre os melhores jogadores do mundo. Neymar foi o melhor em campo, fez uma grande partida. Ambos vão ficar, eles nunca vão embora”



- Nasser, presidente do PSG. pic.twitter.com/f06rsxeDoX — Futmais (@futtmais) August 12, 2020

Com a vitória e os dois gols do craque, o PSG voltou à liderança da , ficando a três pontos do e a cinco do , respectivamente. Ambos os rivais, porém, ainda jogam na rodada.

O clube volta aos gramados no domingo que vem (31), às 11h (de Brasília), para enfrentar o Lorient, fora de casa, pela Ligue 1.