Mbappé admite que xingou Neymar, mas descarta racha no PSG

O francês reforça que discussão com o brasileiro durou apenas no momento do jogo, e que não há outras rixas internamente no elenco

O atacante francês, Kylian Mbappé, e Neymar se envolveram em uma pôlemica nos últimos dias. Em jogo válido pela Ligue 1, a câmera mostra Mbappé, no banco de reservas, reclamando do brasileiro, pelo fato do jogador "não passar a bola" para ele.

A mídia tentava desvendar o que Mbappé teria realmente dito a Neymar, o que foi esclarecido pelo francês ao L'Equipe, que admitiu ter xingado o brasileiro de "clochard", algo como "inútil" ou "vagabundo". No entanto, reforçou que foi algo apenas do calor do momento, e que não há rixas entre os dois.

"Agora, essas são coisas que acontecem toda hora no futebol. Só precisa ser algo que não se prolongue", disse Mbappé, ao jornal. "É por isso que, logo a seguir, dada a forma como explodiu, falei com ele sobre isso. Já tivemos algumas trocas como essa no passado e vai continuar, porque queremos ganhar, mas não deve haver ressentimento."

"Não há nenhum aqui porque respeito o jogador e ele como pessoa. Mas é só isso, não fiquei satisfeito com um passe. Um dia também aconteceu comigo, não passei para ele e ele não estava satisfeito. Mas não há problema".

Mbappé comenta sobre jogar ao lado de Messi

Mbappé admitiu também que está impressionado em poder jogar ao lado de Messi no PSG: "Nunca imaginei que ele viria para cá!".

O jovem comenta ainda que sentiu algo parecido com Neymar, mas que Messi é diferente: "Neymar, um pouco, quando chegou. Ele foi realmente extraordinário. Mas Messi é algo a mais."

"Estou aproveitando cada momento ao seu lado. Não se pode esquecer que continua sendo um privilégio. Ele é alguém que adora futebol. Ele fala com todos, tenta integrar-se à sua maneira, mesmo que seja um pouco tímido. Mas ele não é tímido em campo".