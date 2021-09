Atrito entre Neymar e Mbappé pode ser obstáculo para PSG na Liga dos Campeões?

O PSG ainda está em busca de sua melhor forma antes do confronto contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões

Não se deixe enganar pelas oito vitórias do Paris Saint-Germain na Ligue 1, até porque nem tudo está bem no Parque dos Príncipes.

O PSG passou o verão contratando grandes jogadores sem se preocupar em como eles poderiam se integrar à equipe, e essa estratégia já está ameaçando explodir seus vestiários antes do final de setembro.

Lionel Messi já demonstrou sua frustração com o técnico Mauricio Pochettino por substituí-lo durante um jogo da Ligue 1. Gianluigi Donnarumma está descontente por ser a segunda opção no gol, mas talvez a preocupação mais alarmante seja a relação entre Kylian Mbappé e Neymar.

Depois que o brasileiro deu uma assistência para Julian Draxler marcar o gol da vitória por 2 a 0, diante do Montpellier, no último sábado (25), Mbappé foi pego pelo Canal+, da França, dizendo: “Ele não me dá o passe.”

Alguns relatos até sugeriram que Mbappé chamou seu companheiro de "vagabundo", pela leitura labial.

Embora nunca tenha ficado claro quem exatamente "ele" é, o técnico Mauricio Pochettino admitiu efetivamente que há tensão entre Mbappé e Neymar em sua coletiva de imprensa.

“No futebol, esse tipo de coisa acontece entre os competidores. O objetivo permanente é vencer”, disse Pochettino. “Fez muito barulho fora do elenco, mas internamente não foi nada."

“Os dois conversaram, eu também conversei com eles e você viu que nos treinos estavam rindo.”

Antes do encontro da Liga dos Campeões com o Manchester City, o contraste entre os dois clubes é gritante. A abordagem baseada na posse de bola do City, resume o plano de jogo da equipe, enquanto o PSG tem um grupo de jogadores maravilhosos, que foram colocados juntos com pouca consideração e com expectativa de desempenho bem alta.

O conceito de equipe se perdeu, aparentemente até entre aqueles que antes estavam unidos.

Neymar disse que ele e Mbappé eram “como irmãos”, ainda em maio em uma entrevista à TF1. Ao longo das quatro temporadas em que atuaram juntos, marcaram 31 gols. Eles ainda não atingiram esse objetivo em 2021/22, embora com relativamente pouco tempo de jogo.

No entanto, está claro que o relacionamento da dupla está tenso, apesar de seu aparente bom humor no campo de treinamento na preparação para o duelo com o City.

A chegada de Messi ao clube foi um catalisador para os problemas, como Pochettino admitiu ao falar com a imprensa no início de setembro.

“Estamos nesse momento em que, enquanto Leo, Ángel Di María e Neymar se conhecem, Kylian precisa ser incluído em tudo isso. Vai demorar um pouco”, confessou o treinador argentino.

Da mesma forma, Mbappé está, sem dúvida, sentindo uma sensação de frustração com as atuações desconexas da equipe como um todo. Apesar de já disparar na liderança da Ligue 1, o PSG tem lutado para se livrar de um adversário interno.

Gols nos acréscimos foram necessários para derrotar Lyon e Metz na semana passada, enquanto a vitória por 4 a 0 sobre o Clermont foi a única partida que venceram com algum grau de conforto. E, já estão sob pressão na Liga dos Campeões depois de um empate com o Club Brugge.

Mbappé, por sua vez, atingiu um obstáculo no que diz respeito à sua forma. Depois de marcar ou criar um gol diretamente em cada uma das sete primeiras partidas da temporada, ele ficou frustrado com Metz e depois com Montpellier.

Nesse primeiro confronto, ele atraiu a ira do técnico do Metz, Frederic Antonetti, que estava furioso com Mbappé. Aparentemente, o francês tentou marcar um gol depois de terem chutado a bola para fora do jogo, isto para permitir que um jogador recebesse tratamento médico.

“É melhor Kylian Mbappé se comportar de maneira diferente se quiser ser amado”, reclamou o treinador, que acabou sendo expulso durante o jogo. “Eu adoro esse jogador, ele é muito, muito forte, mas se beneficiaria com um comportamento mais humilde."

“No jogo ele era inexistente. Acontece quando ele não consegue encontrar espaço.”

Da mesma forma contra o Montpellier, dessa vez, parece que Neymar foi o alvo de sua frustração. Isto porque, ele deu um passe para Draxler marcar, literalmente, segundos depois que o vencedor da Copa do Mundo saiu da partida de mãos vazias.

Com o PSG falhando em brilhar em campo, esses shows secundários estão começando a se tornar o evento principal.

Entre os problemas no ataque e no gol, há incontáveis ​​subtramas neste esquadrão montado às pressas, que estão minando o todo e, a menos que Pochettino consiga lidar com isso, o PSG promete ser uma campanha de decepção na Liga dos Campeões.