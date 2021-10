Neymar volta a receber críticas no PSG: "Virou uma criança mimada"

Ex-jogador e jornal francês fazem críticas ao atleta, pelo seu improdutivo início de temporada

Neymar volta a ser criticado, e dessa vez por Edouard Cisse, ex-jogador do PSG, pelo qual conquistou três títulos, que relatou ao Le Parisien que o brasileiro "tinha um estilo de jogo mais limpo" no Barça.

Uma das transferências mais caras da história, Neymar é frequentemente assimilado a um atleta metido, pelo estilo dentro e fora de campo de agir, e não foi diferente por parte de Cisse, que realizou o mesmo comentário: "Ele é um grande jogador, ninguém pode contestar isso, mas tornou-se um pirralho mimado e manda em todo mundo".

O ex-volante argumentou que, no Barcelona, o atleta era gerido de uma melhor forma, pois lá a estrutura era melhor. Consequentemente, Neymar, pelo Barça, teria jogado mais do que vem jogando no PSG, mesmo tendo conquistado 11 títulos com o clube francês.

"A sua função era quebrar a linha defensiva (no Barcelona), fazer a diferença e passar a bola ao General [Lionel] Messi. Ele fez isso tão bem que se tornou o seu 'alter ego'."

"Em Paris, eles deram-lhe as chaves e deixaram-no fazer o que ele queria. Num momento, ele estava perdido", reforçou Cisse.

Início "não esperado" complica situação de Neymar

O início da temporada 2021/22 para Neymar não começou bem. Em nove duelos, marcou apenas um gol e deu duas assistências, algo que se torna "abaixo do esperado" para alguém como o brasileiro.

No último duelo do clube parisiense, na derrota por 2 a 0 para o Rennes, Neymar passou em branco e o jornal Le Parisien avaliou o brasileiro como o pior da partida, dando-o a nota 2,5. Além disso, foi "cornetado" pelo portal, o qual relatou que o atleta "perdeu bolas em todos os lugares" até ser substituido por Icardi, aos 31 do segundo tempo.

Em suas redes sociais, Neymar postou uma foto de sua tatuagem, que marca a frase "tudo passa", após a avaliação do jornal francês.