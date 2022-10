Maycon se recupera de lesão e pode voltar ao Corinthians depois de dois meses; veja os jogos perdidos

Volante se recuperou de fratura no segundo dedo do pé esquerdo e deve reforçar o Timão em momento importante da temporada

Depois de mais de dois meses afastado por conta de uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo, Maycon finalmente está recuperado. O volante volta ao Corinthians em fase crucial da temporada e antes da final da Copa do Brasil.

Afastado dos gramados desde o dia 2 de agosto, quando sofreu falta de Thiago Maia e fraturou o pé, Maycon desfalcou o Corinthians em 14 partidas. Entre elas, decisões de Libertadores e Copa do Brasil, além de jogos do Brasileirão - veja a lista abaixo.

O cronograma do Corinthians sempre previu a participação de Maycon nas finais da Copa do Brasil. A expectativa, porém, era do volante estar disponível antes, e não apenas no jogo contra o Athletico. Sendo assim, o jogador busca estar 100% para o jogo de volta da decisão contra o Flamengo, que acontece no dia 19 de outubro, no Maracanã.

Sem ritmo de jogo, porém, fica difícil imaginar que o camisa 5 seja titular do time na decisão, pelo menos na primeira partida. Por conta disto, existe a possibilidade de Maycon voltar a jogar já neste sábado (8) contra o Athletico. A tendência, claro, é iniciar o jogo entre os reservas.

Veja os jogos que Maycon perdeu: