Enquanto Jude Bellingham esperava ser falado pela mídia britânica, no campo Signal-Iduna Park em 17 de fevereiro, a decepção estava estampada em seu rosto.

Embora o meio-campista tenha marcado um gol e contribuido com uma assistência no retorno de seu time à ação europeia após as férias do inverno europeu, um desempenho fraco da equipe fez com que perdessem para o Rangers por 4 a 2, dentro de casa, praticamente acabando com as chances de avançar na Liga Europa.

"Não podemos permitir esse tipo de chance", disse Bellingham ao BT Sport, " mas há um pouco de esperança porque há uma segunda etapa, e não há uma pessoa no vestiário que desista, porque não vou deixar.''

O vídeo logo viralizou, com os fãs surpresos com a aparente liderança que estava sendo mostrada por um jovem de 18 anos dentro do vestiário de um dos clubes de elite da Europa.

As palavras "futuro capitão da Inglaterra" eram um tema recorrente entre os torcedores ingleses que postaram em seus próprios perfis das redes sociais, e muitos atuais e ex-profissionais provavelmente ecoariam esses pensamentos.

Enquanto a vontade de Bellingham de vencer e a vontade de não conter seus sentimentos podem deixá-lo incomodado - seja com seus próprios companheiros de equipe, como teria acontecido após seu discurso desbocado contra o companheiro de equipe Nico Schulz na partida de volta em Ibrox, ou com as autoridades, que multou o jogador em 40 mil euros (R$ 211 mil) em dezembro depois que ele questionou a integridade do árbitro Felix Zwayer devido às suas ligações anteriores à manipulação de resultados - são um sinal da confiança que o acompanha desde os seus dias de adolescente no Birmingham City.

"Quando o vi pela primeira vez ao vivo em um jogo do Birmingham City Sub-23, ele ainda era relativamente pequeno e fisicamente mediano na melhor das hipóteses", disse. O olheiro-chefe do Dortmund, Marcus Pilawa, disse à GOAL ."Então ele não se destacou por suas habilidades físicas, mas porque ele era o capitão e já exalava o senso de responsabilidade em campo que vemos aqui conosco agora.''

"Em outras palavras, ele assumiu uma responsabilidade incrível, tinha carisma e personalidade, foi corajoso e cumpriu certos critérios de liderança. Ele tinha um pressentimento de como o jogo deve ser ordenado no meio-campo central e um ritmo de trabalho incrível".

São esses atributos que lançaram as bases para que Bellingham se tornasse um dos principais talentos do meio-campo do futebol mundial e o ajudou a ganhar o prêmio NXGN 2022 como o melhor jogador de futebol masculino nascido em ou após 1º de janeiro de 2003.

É provável que seja a primeira de muitas honras globais para Bellingham, que já quebrou inúmeros recordes tanto em clubes quanto na seleção, e foi nomeado ''Rookie of the Year'' da Bundesliga para a temporada 2020-21.

A aclamação global que Bellingham está recebendo está muito longe de seus primeiros anos morando em Stourbridge, uma cidade a cerca de 24 quilômetros do centro da cidade de Birmingham.

Foi lá que foi visto pelo Birmingham City, e onde esse desejo de ter sucesso e melhorar a si mesmo foi cultivado.

Uma vez na base do Birmingham, ele ficava até tarde após o treino para aprimorar suas habilidades e pedia aos treinadores que o jogassem em diferentes posições durante as partidas para melhorar seu jogo geral.

Aos 14 anos, ele estava jogando pelo sub-18 do clube, enquanto apenas um mês após seu aniversário de 16 anos, ele teve uma estreia no time principal pelo técnico Pep Clotet, tornando-o o jogador mais jovem da história do Birmingham. Algumas semanas depois, ele também se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes pelo Birmingham.

"Quando ele começou a jogar com a equipe principal, ele se encaixou porque os jogadores reconhecem bons jogadores", Mike Dodds, chefe do programa da fase de desenvolvimento profissional em Birmingham, disse à GOAL ."Se você entra em um ambiente da equipe profissional e é um bom jogador, há um respeito lá.''

"Acho que quando ele teve a oportunidade no time principal, os jogadores pensaram 'esse menino é decente', e é por isso que ele se encaixou tão bem. Quando viram que podiam confiar nele, esqueceram sua idade. Ele se torna mais um jogador.''

"Uma vez que você tem a combinação de ser um bom jogador e ser capaz de confiar neles, a idade se torna irrelevante. Quando você coloca jogadores dessa idade nesse ambiente, eles podem surpreendê-lo."

🎙 "Oh what a moment for Jude Bellingham, in front of the Tilton, 16 years of age."



The time @BellinghamJude became the Club's youngest ever goalscorer is our #MomentOfTheDay.

Surpreender tanto seus próprios treinadores quanto os treinadores adversários é exatamente o que Bellingham começou a fazer, pois ele fez 44 aparições no time principal ao longo da temporada 2019-20, marcando quatro gols no campeonato.

"Na minha opinião, ele tem que lutar para se tornar o jogador mais completo do jogo", disse Clotet ao The Athletic após o culminar dessa campanha, com o espanhol deixando o clube algumas semanas antes.

"Ele tem tudo nas mãos para fazer isso. Ele pode tocar o céu como jogador - ele não tem teto."

Isso era algo que os maiores clubes da Europa estavam começando a aprender também.

Na verdade, dadas suas atuações pelos times da Inglaterra ao longo dos anos, ele já estava em seus radares, já que Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona mostraram seu interesse ao Birmingham antes mesmo de Bellingham fazer sua estreia profissional.

Arsenal e Manchester United se juntaram a esse grupo de interessados à medida que a temporada avançava, mas foi o Dortmund quem venceu a corrida, pagando 25 milhões de euros (R$ 132 milhões) para um jogador que eles vinham acompanhando há quase três anos.

"Ele chamou nossa atenção pela Inglaterra Sub-15 no final de 2017, e depois o seguimos novamente três meses depois", disse Pilawa. "Ali, a boa impressão (que ele causou) foi mais do que confirmada, e vimos ele ficar ainda melhor. A partir daí, as coisas seguiram seu curso."

“Fomos dos primeiros a pegá-lo e queríamos pegá-lo em seu aniversário de 16 anos, quando ele ainda era um jogador pequeno e magricela. Nós já acreditávamos nele naquela época, e não apenas quando ele jogou na Championship"

“Construímos uma boa relação de confiança com sua família, sua gestão e ele. Demos a ele um plano claro e um perfil de seus pontos fortes e fracos, onde e como o vemos se encaixando, e por que seu perfil se encaixa em nós e na composição do nosso meio-campo."

“Dissemos a ele: 'Você terá muita competição em termos de qualidade de jogadores, mas sua vantagem é que não temos seu perfil no elenco, então você definitivamente terá tempo de jogo conosco'."

“Em Birmingham, ele também foi usado no lado direito e como nove e meio. Mas dissemos a ele: 'Você não é um seis ou um ala conosco, você é claramente nosso oito'. No final, foi uma luta muito dura porque a competição para ele era imensa.”

'Imenso' é uma boa palavra para descrever a reação à saída de Bellingham, principalmente devido à decisão do Birmingham de aposentar a camisa número 22 de um adolescente que passou apenas uma temporada na equipe principal antes de sair.

Críticas e zombarias caíram sobre o jogador e sua equipe de infância, mas o Birmingham sabia que o maior talento que o clube já produziu, e talvez um jogador de futebol que um dia será - se já não é - considerado o melhor jogador de ter vestido a camisa azul, tinha acabado de sair de St. Andrew's.

Bellingham não perdeu tempo em silenciar os céticos, marcando em sua estreia no Dortmund para se tornar o jogador mais jovem a marcar gols pelo clube, no que foi o primeiro de 45 jogos em todas as competições durante sua primeira temporada na elite do futebol.

“Estávamos razoavelmente certos de que ele teria tempo suficiente de jogo em seu primeiro ano. Mas admito que não sabíamos com que confiança ele lidaria com sua situação”, explicou Pilawa.

“Houve a Covid, a cansativa temporada do campeonato até o final de julho e a tensão mental da batalha contra o rebaixamento com o Birmingham. Ele só teve sete dias de folga quando jovem e depois chegou aqui sem férias e um pouco da pressão da alta taxa de transferência."

“Pode ter havido problemas no início da temporada, mas ele também nos surpreendeu. Queríamos dar-lhe mais pausas, mas ele não as queria."

“Ele é tão claro em sua cabeça e tem uma personalidade tão forte, que no final seu desenvolvimento quase não foi uma surpresa. Mas, inicialmente, pensei que ele só estaria totalmente envolvido na segunda metade da temporada.”

Jude Bellingham has dropped the coldest album cover of 2021

Dez desses jogos aconteceram na Liga dos Campeões, com suas atuações contra o Manchester City nas quartas de final mostrando ao público inglês o quão em casa ele estava no mais alto nível do jogo.

"Eu não posso acreditar, talvez ele seja um mentiroso!"Pep Guardiola exclamou quando perguntado sobre as atuações de Bellingham contra sua equipe."Ele é tão bom para 17 anos, é um jogador fantástico."

"Houve um momento em que ele não recebeu a bola dos zagueiros centrais, como ele grita e exige que a bola chegue até ele aos 17 anos significa muito."

Parte da equipe da Inglaterra quando chegou à final da Eurocopa em 2020, Bellingham se tornou o jogador mais jovem a aparecer em uma partida eliminatória nas finais.

Claramente não é o "jogador pequeno e magro" que Pilawa observou pela primeira vez quatro anos antes, ele agora era um homem fisicamente imponente e, em 2021-22, ele levou seu jogo a um novo nível como resultado.

Ele já superou sua melhor temporada de gols e está com dois dígitos de assistências em todas as competições, com dois meses de temporada ainda pela frente.

Ele marcou um dos gols da temporada da Bundesliga contra o Arminia Bielefeld em outubro, e tem um entrosamento com Erling Haaland que vários grandes clubes de todo o continente adorariam ter replicado em seus próprios estádios nos próximos anos.

The Bundesliga Goal of the Month...presented by Jude Bellingham

Onde exatamente Bellingham jogará a seguir permanece em debate.

O Liverpool está rotineiramente ligado a ele, com seu estilo de ação de acordo com o que Jurgen Klopp exige de seus jogadores; O Chelsea estava interessado em contratá-lo no verão europeu de 2021; e o Manchester United adoraria que Bellingham seguisse o mesmo caminho de Jadon Sancho e trocasse o Westfalenstadion por Old Trafford.

A lenda do Red Devils, Rio Ferdinand, já descreveu o adolescente como um "futuro vencedor da Bola de Ouro", e certamente haverá equipes no continente que estão desesperadas por um jogador com o talento de Bellingham para se juntar a elas. Se eles podem competir financeiramente com os maiores e melhores da Premier League, porém, é improvável.

Independentemente disso, Bellingham tem a capacidade e a autoconfiança para cumprir a promessa que vem mostrando por mais do que apenas suas três temporadas no futebol de primeira equipe.

Ele não vai desistir de chegar ao topo. Ele não vai se deixar.

Reportagem adicional de Ronan Murphy.