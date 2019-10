Inferno astral do Tottenham: Lloris desloca ombro e só volta em 2020

Goleiro francês sofreu lesão durante o primeiro gol do Brighton, após cruzamento da esquerda; volta aos gramados deverá ocorrer somente em 2020

Hugo Lloris sofreu grave lesão no braço esquerdo durante derrota por 3 a 0 para o , em partida da Premier League, no último sábado (05). E, nesta segunda-feira (07), o informou que o goleiro não atuará mais em 2019.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019

Aos três minutos de jogo, no Falmer Stadium, o Brighton controlava a bola e ia ao ataque. Em defesa não muito complicada, o goleiro campeão do mundo com a seleção francesa, em 2018, acabou confundindo-se com a finalização do artilheiro Neil Maupay. Lloris o caiu no chão de forma estranha e apoiou todo o peso do corpo no braço esquerdo.

Injury like this is never a good thing to see, get well soon Lloris 🙏🏻 pic.twitter.com/X9pW5DOFAl — Lewis 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@McSauce_SZN) October 5, 2019

A BT Sport relatou, na ocasião, que Lloris gritava de dor ao deixar o campo de maca e que, depois de receber morfina, foi levado diretamente ao hospital para posterior avaliação.

Como é de costume em lesões assim, o mundo do futebol se uniu em torno de Hugo Lloris. Até mesmo o goleiro do rival , David De Gea, desejou melhoras para o ídolo dos Spurs, em sua conta no Twitter.

Lloris 🙏🏼 — David de Gea (@D_DeGea) October 5, 2019

O novo arqueiro titular dos Spurs deve ser o argentino Paulo Gazzaniga, que teve boa passagem pelo em 2016-17 e foi contratado pela equipe londrina naquele ano. Com menos de 20 jogos com a camisa do clube, o goleiro terá que mostrar serviço se quiser substituir Hugo Lloris.

*Atualizado em 07/10 às 17h52