Matthijs de Ligt não vai disputar a Copa do Mundo

Matthijs de Ligt passou por uma cirurgia nas costas com sucesso, informou o Manchester United em seu site oficial. Com isso, o zagueiro de 26 anos terá que desistir definitivamente de disputar a Copa do Mundo com a seleção holandesa.

O Manchester United anunciou na sexta-feira que a cirurgia foi necessária para garantir que a recuperação do zagueiro holandês ocorresse da maneira correta. De Ligt vem enfrentando problemas físicos há algum tempo e trabalhou intensamente em sua reabilitação nos últimos meses. Por fim, decidiu-se que uma cirurgia corretiva seria a melhor solução para o problema persistente.

Por enquanto, De Ligt está fora de ação. O Manchester United espera que o jogador, que já disputou 52 partidas pela seleção holandesa, esteja apto a jogar novamente durante a primeira fase da temporada 2026/27.

De Ligt teve, na verdade, um início de temporada forte em Old Trafford. O zagueiro central jogou todos os minutos da Premier League até o final de novembro e, em pouco tempo, tornou-se uma peça fundamental na equipe do Manchester United. De Ligt foi eleito pelos torcedores o Jogador do Mês de novembro, mas se lesionou logo em seguida.

O próprio zagueiro se pronunciou sobre as notícias relacionadas à sua cirurgia. “Desde novembro, tenho feito de tudo. Me esforcei ao máximo em cada sessão e explorei todas as possibilidades para voltar a fazer o que mais amo: jogar futebol”, disse De Ligt. “Sou grato a todos que me ajudaram durante um período difícil da minha carreira.”

Apesar do novo revés, De Ligt continua otimista em relação ao seu futuro no Manchester United. “Continuo tão determinado quanto antes a jogar pelo Manchester United e a voltar ao campo o mais rápido possível para nossos incríveis torcedores”, concluiu o zagueiro.