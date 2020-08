Matheus Fernandes se derrete por Busquets e mira oportunidade no Barcelona

Contratado por 7 milhões de euros em janeiro de 2020, o ex-jogador do Palmeiras, emprestado ao Real Valladolid, quer brilhar no clube catalão

Após apenas um ano atuando no , Matheus Fernandes foi pego de surpresa com uma proposta audaciosa: o , um dos maiores clubes do mundo, estava pronto para oferecer 7 milhões de euros para contar com seu futebol nos próximos anos, apostando no crescimento do meio-campista.

Repassado por empréstimo ao Real por uma temporada, teve que esperar para fazer sua estreia devido à pandemia do coronavírus Covid-19 e a paralisação do futebol europeu. Depois de realizar apenas três partidas pelo clube, voltará ao Barcelona como uma das caras novas do elenco em 2020-21.

Com mais espaço, já que os Blaugranas devem - ou querem - negociar alguns jogadores de sua posição, Matheus Fernandes espera receber oportunidades de mostrar seu futebol pelo Barça: Arthur já foi embora, em direção à Juventus, enquanto que os catalães também desejam se livrar de nomes como Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

"Eu quero ganhar muitos títulos. Sempre foi meu sonho jogar pelo Barcelona e eu quero fazer o meu melhor - se possível, terminar minha carreira por aqui." revelou o meio-campista. "Sempre tive ambição e quis jogar junto destes atletas que me influenciariam quando eu era criança, grandes jogadores, ídolos para mim."

O volante Matheus Fernandes, revelado nas categorias de base do , é uma das novidades da equipe do Barcelona para a próxima temporada. Jogador retorna ao gigante espanhol após passagem pelo Valladolid. Voa, cria de general! 🔥⭐ #Botafogo #GuiaAlvinegro #BaseForte pic.twitter.com/nkZnr6V7Td — Mateusbfr★彡 (@Mateusbfr95) August 11, 2020

A concorrência, entretanto, continuará sendo dura: se Arthur irá deixar o clube, Pjanic chegará em seu lugar, enquanto que Riqui Puig, que mudou o meio de campo do Barcelona ao ganhar oportunidades na reta final da temporada, Monchu e Ilaix Moriba são alguns garotos que podem receber mais minutos para a próxima temporada. Além, é claro, de Sergio Busquets.

Titular absoluto, ídolo da torcida e um dos melhores volantes do planeta, o catalão continua desempenhando um papel muito importante no meio do campo dos Blaugranas, seja qual for o treinador da equipe. E o próprio Matheus Fernandes confessa que é Busquets, e não Messi, Xavi ou Iniesta, jogadores mais "espetaculares", sua maior inspiração no futebol.

"Eu admiro muitos jogadores, mas minha maior inspiração é Busquets. É uma trajetória que gostaria de alcançar, tento seguir seu passos. Seria me orgulho se fosse comparado a ele, meu ídolo na carreira." confessou o brasileiro, em entrevista concedida ao site oficial do Barcelona. "É muito difícil que eu consiga fazer tudo o que ele fez pelo Barça, mas espero poder contribuir."