Negociado com a Juventus, Arthur vira "encosto" no Barcelona

Depois de ser flagrado bocejando, brasileiro pede para ficar de fora de última rodada de La Liga

Arthur está vivendo uma reta final melancólica com a camisa do . Já negociado com a Juventus, o volante dificilmente vai voltar a vestir a camisa azul-grená - ainda que só se apresente ao clube italiano em setembro.

O brasileiro não atua desde o dia 27 de junho, quando esteve em campo por quatro minutos na partida contra o . Um dia depois, após longa novela, a transferência do ex-gremista para a Velha Senhora era confirmada.

A partir daí, Arthur ficou de fora por vários motivos - desde por opção do técnico Quique Setién até um quadro de amigdalite.

Na última quinta-feira, o volante ficou no banco contra o Osasuna e foi flagrado bocejando enquanto assistia ao jogo no Camp Nou - que terminou com vitória por 2 a 1 dos visitantes.

A imagem acabou virando meme porque, para muitos, retratou a fase do Barça. No entanto, teve torcedor que achou o ato desrespeitoso. Abaixo, um compara o brasileiro a Bale, do , enquanto outro ironiza pedidos pela permanência do jogador de 23 anos.

Antes do jogo contra o Osasuna, Setién já havia afirmado que só colocaria o brasileiro em campo "se sua participação fosse essencial ou necessária".

Agora, na véspera da partida contra o , pela última rodada de , Arthur voltou a ser barrado - mas, segundo o treinador, a pedido do próprio atleta.

"A única coisa que posso dizer é que nesta manhã ele apareceu dizendo que estava com dores no tornozelo", afirmou Setién.

A tendência, assim, é que o brasileiro siga encostado no Barcelona. Segundo o jornal local Sport, nem as suspensões de Vidal e Busquets devem fazer o jogador ser aproveitado contra o , no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Arthur chegou ao Barça em 2018 e conquistou os títulos do Espanhol e da Supercopa da na temporada passada. Na atual temporada, foram 28 jogos e quatro gols.

Mesmo não sendo titular absoluto, ele havia manifestado várias vezes que gostaria de seguir no Camp Nou por se sentir feliz no clube, o que contrasta com esta reta final com ares tristes.

E Pjanic na ?

Diferentemente de Arthur, o bósnio que foi envolvido na negociação do brasileiro continua atuando regularmente pela Velha Senhora mesmo estando a caminho de Barcelona.

Desde que o acordo foi confirmado, o volante de 30 anos atuou contra , , e , ficando de fora apenas da partida contra a .