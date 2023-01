Martin Odegaard: o maestro do Arsenal que o Real Madrid deixou escapar

Muitos questionaram Arteta por fazer o norueguês de 24 anos capitão, mas ele tem provado merecer a braçadeira

É no mínimo irônico que Martin Odegaard tenha brilhado pelo Arsenal no clássico deste domingo (15), ao mesmo tempo em que, na Espanha, o Real Madrid tenha sofrido nas mãos do Barcelona na final da Supercopa.

A dúvida que se intensifica, então, por que o Real Madrid deixou Odegaard ir embora há um ano e meio, quando precisava de opções para o meio de campo? E essa é uma pergunta que ninguém encontrou uma resposta ainda. Mas o erro deles, certamente foi bom para o Arsenal.

O incrível time jovem montado por Mikel Arteta está brilhando e quebrando recordes nesta temporada - e Odegaard é peça fundamental para que isso aconteça. E o noruguês foi mais uma vez sensacional contra o Tottenham, quando o Arsenal voltou a vencer o rival pela Premier League pela primeira vez desde 2014, abrindo vantagem de oito pontos na liderança.

E este foi apenas mais um dos desempenho maravilhoso de Odegaard nesta temporada, que rendeu elogios de Arteta após o jogo. "Ótimo", começou o técnico. “Principalmente no primeiro tempo, acho que ele foi incrível Para fazer o que ele fez aqui hoje, muito crédito para ele”.

Ele foi simplesmente um pesadelo para o Tottenham, e uma graça ao Arsenal, que agora é mais líder do que nunca, com boa vantagem sobre o Manchester City.

Sua movimentação, seus pés rápidos e sua visão de jogo deixaram os Spurs perdidos. Mesmo quando tentavam pará-lo, mal conseguiam chegar perto. E o fato de ele ter coroado sua grande exibição com o segundo gol do Arsenal no jogo, deixou tudo ainda melhor, foi a cereja do bolo.

"Foi um bom gol", disse o capitão dos Gunners. "Eu tive uma chance semelhante antes, então fiquei muito feliz de marcar este".

E este foi o oitavo gol de Odegaard na temporada, número superior a qualquer outro jogador do time, o que o deixa na artilharia dos Gunners em 2022-23. Este é um grande passo para um jogador que começou a campanha sendo visto como alguém que não marcava o suficiente, o que só destaca o impacto que Arteta teve em seu futebol.

O técnico do Arsenal estava determinado a trazer o jogador de 24 anos de volta ao clube após seu empréstimo bem-sucedido do Real Madrid durante a segunda metade da campanha de 2020-21.

Ele poderia ter tentado outros nomes quando o Real Madrid complicou uma possível transferência, mas não, ele estava focado em esperar pacientemente por Odegaard. E toda essa fé que Arteta botou no jogador, agora está sendo recompensada.

Quando ele chegou para a primeira passagem, muitos especialistas questionaram se ele não era muito leve para a Premier League. Além disso, ele era visto como um jogador de luxo, que variava muito de produção, principalmente em jogos fora de casa.

Mas Odegaard, agora, está rindo dessas críticas. Na verdade, em seus oito gols na EPL, seis foram marcados em jogos fora do Emirates Stadium, casa do Arsenal.

"Martin está realmente mostrando um tipo diferente de presença na forma como ele está influenciando o jogo", disse Arteta. "Apenas o sentimento, a forma como ele se move e o que ele transmite em campo é diferente”.

O Arsenal chegou para o Derby de domingo tendo feito apenas dois pontos em 24 possíveis contra o Tottenham nos últimos nove anos, e havia perdido os três jogos no novo estádio do rival, com apenas um gol marcado. No entanto, a equipe de Arteta tem mostrado nesta temporada o quanto evoluiu, e a vitória no clássico foi só mais um exemplo disso.

"É uma sensação brilhante", disse Odegaard após o jogo. "Já era hora de vencermos aqui.Foi um grande jogo, especialmente no primeiro tempo. Nós dominamos e controlamos tudo. O segundo tempo foi um pouco mais aberto. Eles pressionaram por um gol, mas nós defendemos bem".

"No ano passado e no ano anterior jogamos um bom futebol aqui, mas não fomos suficientemente eficientes em momentos importantes. Mas hoje mostramos um lado diferente e mostramos o quanto melhoramos", completou o jogador.

Muitos questionaram quando Arteta deu a braçadeira de capitão a Odegaard no início da temporada, se perguntando se ele era o tipo de jogador certo para liderar um time na Premier League. Mas as atuações e números do noruguês estão dando as respostas.

Não se trata apenas dos oito gols, ou das cinco assistências. É o estilo de jogo, a personalidade quando ele tem a bola e a técnica em situações apertadas, que encarnam tudo o que há de bom nesse time do Arsenal. Esta é uma equipe que joga em perfeita harmonia neste momento e seu maestro mágico é a principal razão.