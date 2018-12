Marselha e Sevilla disputam a contratação de brasileiro do Nantes

Diego Carlos, que passou pela base do São Paulo, tem em mãos duas ofertas no valor de 12 milhões de euros

O Olympique de Marselha e o Sevilla estão fortes na disputa pela contratação do zagueiro Diego Carlos, que defende o Nantes há três temporadas. O Blog Ora Bolas apurou que os dois clubes oferecem 12 milhões de euros pelo brasileiro. A princípio, o valor pedido para o negócio avançar gira em torno de 15 milhões de euros.

Revelado pelo Desportivo Brasil e com rápida passagem pela base do São Paulo, o defensor de 25 anos está na Europa desde 2014, quando deixou o Madureira para assinar com o Estoril. Atuou ainda no time B do Porto antes de rumar para o futebol francês.

Diego Carlos, que recentemente também esteve na mira do Zenit, tem contrato com o Nantes junho de 2022.