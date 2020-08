No Inter sem Guerrero, Thiago Galhardo assume de vez a liderança

O meia-atacante voltou a ser decisivo, desta vez marcando duas vezes sobre o Atlético-GO

O entrou em campo contra o , nesta quarta-feira (19), com sete mudanças em relação ao time que perdeu por 2 a 1 para o na rodada anterior do Brasileirão. Com Guerrero lesionado e fora do restante de 2020, Marcelo Lomba, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Patrick foram os únicos remanescentes na escolha do técnico argentino – que também teve o intuito de poupar alguns de seus nomes em meio a desgastante agenda de partidas no calendário do nosso futebol.

Mas em meio a tantas mudanças, contudo, uma constante se fez presente: Thiago Galhardo saiu do banco de reservas e voltou a mostrar poder decisivo neste que é seu melhor momento no futebol profissional. O meia-atacante fez os dois gols que fecharam a vitória por 3 a 0 sobre os goianos – o primeiro foi anotado por Musto, no início do segundo tempo, de cabeça. Chegou a sete em toda a temporada e vai reforçando, ainda mais, sua liderança técnica na equipe de Coudet.

Contratado em meio a desconfianças, apesar de ter deixado uma boa impressão anteriormente no Ceará, Galhardo representa o que de melhor Coudet trouxe à equipe colorada neste seu primeiro ano no comando do clube. Antes um cigano da bola, acumulando vários clubes sem nunca ter fincado raízes, o camisa 17 se encontrou no Inter. Além dos sete tentos, totaliza outras cinco assistências. Ou seja, participação direta em 12 gols marcados pela equipe gaúcha em 2020, apenas um a menos em relação a Guerrero.

Com o peruano fora de ação, entretanto, a impressão é de que Thiago Galhardo vai puxar para si o papel de líder dentro de campo. A constância com a qual vem decidindo jogos para o , além do discurso sempre de união, é um atestado desta sua nova realidade.

“Somos uma família. Não só pelo Guerrero, mas pelo Boschilia, pela perda que teve. Mostramos que somos uma família. Independente dos outros resultados, somos líderes. Dedicar a eles. Combinamos. Ed (Edenílson) e Lindoso vieram. Somos unidos. O Guerrero e nós ficamos chateados (pela lesão do peruano). Falei que quando fizesse um gol o homenagearia", disse ao Premier após o apito final.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, o Inter chegou a 9 pontos e segue na parte de cima da tabela do Brasileirão após quatro rodadas, dividindo a liderança com o - derrotado pelo no Estádio Nilton .