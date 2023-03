Athletico x Maringá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Times entram em campo neste domingo (26), pelo jogo de volta da semifinal do torneio; veja como acompanhar na internet

Na Arena da Baixada, Athletico-PR e Maringá se enfrentam na noite deste domingo (26), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports e do Furacão Live, na internet.

Após vencer o primeiro duelo por 2 a 0, o Athletico-PR entra em campo com a vantagem do empate, ou ainda podendo perder por até um gol de diferença para se classificar. O Furacão não terá Vitor Roque e Canobbio, convocados para a data Fifa, enquanto Rômulo e Cirino seguem no departamento médico.

Já o Maringá tem a necessidade de ganhar por três gols de diferença para ficar direto com a classificação, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. João Denoni, machucado, é baixa no time visitante.

Prováveis escalações

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedrinho; Vitor Bueno, Fernandinho, Erick; Agustín Canobbio, Pablo, David Terans.

Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Wesley Santos, Vilar, Caique; Serginho, Everton Morelli, Matheus Bianqui; Robertinho, Gui Sales, Iago Santana.

Desfalques

Maringá

João Denoni está lesionado.

Athletico-PR

Rômulo e Cirino estão lesionados, enquanto Canobbio e Vitor Roque foram convocados.

Quando é?