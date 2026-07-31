Maresca envia recado claro ao Real Madrid sobre Rodri e define situação de Marmoush

Seguem as notícias associando o astro espanhol Rodri a uma possível transferência para o Real Madrid durante a atual janela de transferências, diante do impasse nas negociações de renovação de seu contrato com o Manchester City. No entanto, o técnico italiano Enzo Maresca veio a público colocar um ponto final nas especulações, reafirmando que o clube quer manter os serviços do meio-campista, além de revelar as últimas novidades sobre seu estado de saúde após a cirurgia a que foi submetido, tudo isso antes do aguardado amistoso contra a Inter de Milão.

Enzo Maresca, treinador do Manchester City, afirmou que Rodri representa um dos elementos mais importantes da equipe, ressaltando que toda a conversa que o liga a uma transferência para o Real Madrid não passa de mera especulação.

O técnico italiano disse, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o amistoso contra a Inter de Milão: "É algo extremamente importante. Eu disse, desde minha primeira coletiva de imprensa, que qualquer treinador do mundo gostaria de ter um jogador como o Rodri. Ele é um jogador importante para mim, para o clube e para todos, mas agora ele precisa descansar. A presença dele é de grande importância para nós, especialmente quando temos um jogo a cada três dias."

Últimas novidades sobre a lesão de Rodri

Maresca revelou que o meio-campista espanhol foi submetido a uma cirurgia nas costas no início desta semana, confirmando o sucesso do procedimento, e que o jogador terá um período de descanso antes de retornar a Manchester no próximo mês.

E acrescentou: "Após o fim da temporada, todo o foco dele estava na Copa do Mundo, e agora ele está aproveitando as férias. Não realizamos nenhuma reunião dedicada a falar sobre o Rodri com o diretor esportivo Hugo Viana."

E prosseguiu: "Tudo o que se diz no momento é mera especulação. Rodri foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira, e correu tudo bem, e agora ele terá alguns dias de descanso antes de voltar a nós, ao término das férias."

Real Madrid aguarda a definição do jogador

O contrato de Rodri com o Manchester City se encerra no fim da temporada 2026-2027, enquanto a direção do clube ainda não chegou a um acordo com o jogador sobre a renovação de seu contrato.

Rodri havia indicado anteriormente que revelaria sua posição sobre o futuro após o fim da Copa do Mundo, mas ainda não fez nenhuma nova declaração até o momento.

Por outro lado, o Real Madrid continua acompanhando de perto o jogador, já que o treinador português José Mourinho busca contratá-lo e reuni-lo novamente com Bernardo Silva no estádio Santiago Bernabéu.

As informações apontam que o clube espanhol pode adiar a apresentação de uma proposta oficial até que se defina o futuro de Aurélien Tchouaméni, enquanto o Manchester City mantém o direito de recusar qualquer proposta apresentada pelo Real Madrid.

Marmoush, Díaz e Núñez se juntam à delegação do City

Maresca confirmou que Rúben Dias, Matheus Nunes e Omar Marmoush irão se juntar à delegação do Manchester City durante a turnê asiática, mas não estarão à disposição para participar do amistoso contra a Inter de Milão.

Ele disse: "Temos atualmente um grande número de jovens jogadores aqui. Amanhã, mais três jogadores do elenco principal se juntarão a nós, e os demais jogadores irão chegando gradualmente. Estou feliz em trabalhar com o grupo que temos atualmente."

O técnico italiano ressaltou que conceder aos jogadores um descanso suficiente após a Copa do Mundo é algo essencial, diante da temporada longa e sobrecarregada que aguarda a equipe.

E explicou: "Gostaríamos que eles estivessem conosco, mas eles precisam descansar após a Copa do Mundo. Rúben Dias, Matheus Nunes e Omar Marmoush chegarão no fim da manhã de amanhã, por isso não estarão disponíveis para participar contra a Inter de Milão, enquanto os demais jogadores retornarão gradualmente após o fim de suas férias."

Maresca alerta sobre o excesso de jogos

Quinze jogadores do Manchester City participaram da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e Elliot Anderson se juntou à equipe durante o torneio.

Maresca considera que conceder aos jogadores um período de descanso neste momento será um fator importante para ajudá-los a competir ao longo de toda a temporada, reafirmando que a sobrecarga de jogos aumenta a probabilidade de lesões.

E encerrou suas declarações afirmando: "Quanto mais jogos você disputa, maior a probabilidade de sofrer lesões. Isso é natural, pois é difícil jogar 60 ou 70 partidas na temporada sem lesões."

E o técnico italiano acrescentou: "Precisamos nos adaptar a essa realidade e tentar reduzir as lesões ao máximo possível, cientes de que sua ocorrência continua sendo uma parte natural do futebol."