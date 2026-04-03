“Marco van Basten é o pior treinador que já tive”

Doke Schmidt critica duramente Marco van Basten, que, segundo ele, foi seu pior treinador. É o que afirma o jogador frísio de 33 anos em entrevista à Omrop Fryslân.
Van Basten esteve no comando do sc Heerenveen entre 2012 e 2014, época em que Schmidt era lateral-direito do time.
Além disso, Schmidt teve, entre outros, Ron Jans, Dwight Lodeweges e Foppe de Haan como treinadores em sua carreira no futebol. Em 2024, o lateral pendurou as chuteiras.
Quando perguntam a Schmidt quem foi seu pior treinador, ele parece não ter a menor dúvida. “Puramente como treinador, foi o Van Basten.”
O ex-jogador profissional é direto, mas afirma que isso não é novidade para o lendário atacante da seleção holandesa. “O próprio Van Basten admitiu mais tarde que a profissão não era para ele.”
“Como pessoa, não havia nada a criticar, apenas a profissão de treinador não era para ele”, continua Schmidt, que acha lógico que um grande jogador de futebol deva ter a chance de ser treinador. “Alguém com tal status no futebol holandês precisa ter a chance de ver como isso funciona.”
Van Basten estreou-se em 2004 como técnico principal da seleção holandesa e levou a Oranje às oitavas de final da Copa do Mundo (2006) e do Campeonato Europeu (2008). O ex-atacante do Ajax e do AC Milan tornou-se, em seguida, técnico do Ajax e, passando pelo Heerenveen, chegou ao AZ, após o que encerrou sua carreira de técnico em 2014.