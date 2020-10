Maradona entra em isolamento após contato com pessoa com sintomas de Covid-19

Ídolo argentino foi colocado em isolamento após um de seus funcionários pessoais apresentar sintomas compatíveis com o novo coronavírus

Três dias antes de seu aniversário de 60 anos, Diego Armando Maradona foi colocado em isolamento como medida preventiva ao novo coronavírus por indicação de seu médico pessoal. A ação de cautela foi adotada após um de seus seguranças pessoais apresentar sintomas compatíveis com a Covid-19.

O funcionário em questão já realizou os testes para a doença e agora aguarda os resultados. Independentemente disso, Maradona também deve passar pelos testes ainda hoje (27).

Por mais que ainda não haja a confirmação de que o segurança realmente tenha contraído o novo coronavírus, Maradona foi colocado em isolamento dentro de sua casa muito por conta de seu estado de saúde.

Além da idade já avançada, o ídolo argentino também faz parte do grupo de risco para a Covid-19, uma vez que possui problemas cardíacos em virtude de sua já conhecida dependência de drogas e bebida.

Hoje treinador do Gimnasia La Plata, Maradona também se prepara para o retorno do futebol na . Por conta da pandemia do novo coronavírus, a temporada 2019-20 havia sido cancelada no país e, desde então, ainda não havia retornado, ao contrário do que aconteceu na Europa e no .

Agora, a Liga Profissional retorna nesta sexta-feira (30), após um hiato de sete meses sem futebol. Uma comemoração especial havia sido preparada para a volta do vencedor da de 1978, mas por conta dos recentes acontecimentos, a presença de Maradona na partida ainda não está confirmada.

Em função de seu estado de saúde, de suas novas funções como treinador e do retorno do futebol na Argentina, Maradona vinha se exercitando com frequência durante o período de quarentena e chegou a perder 20 quilos em pouco mais de quatro meses de atividades. Segundo seu médico, ele está pesando agora 75 quilos.

Então, no dia 1º de setembro, Maradona também havia voltado a treinar com o Gimnasia La Plata, que retomou suas atividades no dia 11 de agosto.