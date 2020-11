O mundo chora a morte de Diego Maradona: veja as reações

Ídolo argentino morreu nesta quarta-feira depois de uma parada cardiorrespiratória em sua casa e gerou uma comoção pelos quatro cantos do planeta

Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira, 25, e recebeu homenagens de todos os cantos do mundo. Personalidades de todas as áreas, federações, entidades, governos... todos fizeram questão de homenagear e se despedir de uma das maiores lendas do futebol.

Maradona tinha 60 anos e se recuperava de uma cirurgia de um hematoma subdural no começo do mês, mas o quadro não era dos mais simples. No início da tarde desta quarta, chegou a confirmação da morte do eterno camisa 10 da .

Veja as reações mundo afora e como grandes nomes do esporte e de outros segmentos se despediram de Maradona:

Pelé

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Leo Messi

AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Alberto Fernandéz, Presidente da Argentina

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Gracias por todo, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020

CBF

Así en el cielo como en la tierra... Diego Armando Maradona. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2020

Gimnasia La Plata

Comunicado Oficial: fallecimiento de Diego Armando Maradona#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2020

Seleção inglesa

Unforgettable.



Farewell, Diego. A legend of our game. pic.twitter.com/iIXGLEf7B1 — England (@England) November 25, 2020

Conmebol

Nos dejó el mejor jugador de fútbol de la historia, pero el recuerdo de su maravilloso talento, de sus goles y sus hazañas vivirán por siempre en nuestra memoria.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/RBODXntAbF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2020

Manu Ginobili, lenda argentina do basquete

Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos!

Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente. pic.twitter.com/QC0s8xbzHR — Manu Ginobili (@manuginobili) November 25, 2020

Javier Mascherano

Eternamente Gracias Diego por todo lo que nos diste!!!

Descansá en paz. Te lo ganaste de sobra 😢 pic.twitter.com/mz5sdcALcr — Javier Mascherano (@Mascherano) November 25, 2020

Juan Pablo Sorín

Te amo y te amaré siempre #DiegoEterno ❤️🇦🇷 Texto 👇 pic.twitter.com/l21RuzH1hS — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) November 25, 2020

Walter Casagrande, ao Jornal Hoje

O desabafo de Walter Casagrande sobre a morte de Diego Maradona agora no Jornal Hoje. pic.twitter.com/XY5KuDPNI1 — Italo Santana (@BulletClubIta) November 25, 2020

Romário

Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. pic.twitter.com/Z9LOM7ZAVj — Romário (@RomarioOnze) November 25, 2020

Ricardo Rocha

Absolutamente devastado com sua partida, Diego! Enquanto incitavam nossa rivalidade, nosso respeito e admiração um pelo outro sempre foram maiores e isso foi o suficiente para que houvesse uma amizade fora dos campos.



Costumo dizer que lendas não morrem, entram para eternidade.. pic.twitter.com/fwzwrEh13K — Ricardo Rocha (@RicardoRocha94) November 25, 2020

Bebeto

Tristeza enorme em perder um amigo!! Nunca nos tratamos como rivais, sempre existiu um carinho e respeito mútuo. Guardarei sua camisa com um cuidado ainda mais especial. Como sempre te dizia quando nos encontrávamos: te amo diego! Jamais teremos outro igual a #maradona!🔟⚽️😢 pic.twitter.com/2Na2I9xtif — Bebeto (@bebeto7) November 25, 2020

Richarlison

Neymar Jr.

Rene Higuita

Escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia , al que fue mi ídolo y amigo !! los locos y diferentes aveces somos incomprendidos... pero guardamos grandes virtudes en el corazón ..!! buen viaje al mas grande de la historia 😔 pic.twitter.com/xmHD4jr0rN — Rene Higuita (@higuitarene) November 25, 2020

Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala

Gracias por todo Diego, que descanses en paz 🙏🏼 💔 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/oNnjqTvdeI — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 25, 2020

Luis Suárez

Angel di Maria

Kylian Mbappé

Marta

Kaká

Adriano

Paul Pogba

Gabriel Batistuta

Eternamente Gracias, llorando por vos. Acompaño a sus familiares y descansa en Paz ...Querido Diego — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) November 25, 2020

Iker Casillas

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios 😭 pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

Andrea Pirlo

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

Independente de nacionalidade, camisa ou bandeira, todo o futebol perde quando um ídolo parte. Estamos consternados com a notícia do falecimento de Diego Armando Maradona. ⁣



No momento mais difícil da nossa história, Maradona afirmou: "Desde hoy, soy hincha del Chapecoense. ⁣ pic.twitter.com/zC7q2WUPKE — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 25, 2020

Uma lenda do futebol partiu hoje. Diego Maradona, um dos maiores camisas 10 da história, ex-atleta e torcedor ilustre do @BocaJrsOficial, nosso adversário nesta noite pela @LibertadoresBR, faleceu na Argentina. Manifestamos respeito e sentimento de pesar por esta grande perda. pic.twitter.com/f2k1GbuFag — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 25, 2020

Lenda.



A paixão pelo futebol em todo o planeta se construiu, também, por causa dele.



O futebol lhe agradecerá eternamente.



Descanse em paz, Diego. pic.twitter.com/uuvEsVbnyP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 25, 2020

É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores que o futebol mundial já viu. Manifestamos as condolências e desejamos todo o apoio aos amigos, familiares e fãs do craque argentino. pic.twitter.com/riNkFKfDnn — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) November 25, 2020

Diego Armando Maradona, um dos grandes gênios do futebol mundial, nos deixou hoje aos 60 anos. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente e deseja a todos os familiares e amigos do craque muita força neste momento de comoção mundial. Perde o futebol, perde a sociedade. pic.twitter.com/juTIfJLLvS — Flamengo (@Flamengo) November 25, 2020

Hoje o futebol se despede de uma lenda. De inegável importância para a história do nosso esporte, esteve presente na reinauguração do Estádio Olímpico Monumental.

Nossos sentimentos à família, amigos, fãs e admiradores do craque. Descanse em paz, Diego Maradona. pic.twitter.com/ffkQLjjbqQ — Grêmio FBPA (@Gremio) November 25, 2020

Toda família esmeraldina lamenta profundamente o falecimento de Diego Armando Maradona.

Foto tirada em 1989, na Serrinha, quando a seleção da Argentina se preparava para . Na foto o zagueiro Wladimir é retratado marcando o então atacante da Napoli.#RipMaradona pic.twitter.com/MXIcUMuJWd — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) November 25, 2020

É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Diego Armando Maradona, um dos grandes jogadores da história do futebol.



Hoje, a comunidade do futebol mundial está de luto.



Nossos sentimentos aos fãs, amigos, familiares e ao povo argentino. pic.twitter.com/X7XAVgFIfM — da Gama (@VascodaGama) November 25, 2020

Gênios são eternos! 💙



Descanse em paz, Maradona. pic.twitter.com/DXJV0I5HLJ — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) November 25, 2020

Estamos nos juntando ao mundo do futebol para dizer adeus a um dos maiores nomes.



Descanse em paz Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/Ah5YaaLPzA — Manchester City (@ManCityPT) November 25, 2020

Hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial. Nuestro pésame a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona. Descanse en paz. — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2020