Maradona completa 60 anos e recebe homenagens do mundo todo

Diego Armando Maradona completa 60 anos nesta sexta-feira, 30 de outubro - curiosamente, exatamente uma semana depois dos 80 anos de Pelé. E assim como o Rei do Futebol, o "Dios" dos argentinos recebeu diversas homenagens de todo o mundo.

Clubes, entidades e grandes jogadores publicaram mensagens parabenizando o treinador do Gimnasia y Esgrima. Confira algumas das homenagens ao craque.

Diego Maradona is 60 today! 🥳 🔝 Who is your club's greatest-ever player? #UCL pic.twitter.com/z5ufN2SqXZ

🎂 A big birthday for a colossal talent 🤩



🇦🇷 As he turns 60, we pay tribute to the one and only Diego Maradona 👏#Maradona60 | #WorldCup | #HBD