Carioca com cinco substituições, três paradas técnicas e mais: as mudanças para o retorno

Clubes buscam soluções para facilitar a retomada dos jogos que deve acontecer já nos próximos dias

Depois de quase nove horas de conselho arbitral realizado na última segunda-feira(15), a FFERJ sugeriu datas para o retorno do que pode acontecer já na quinta(18), com e . Apesar da aprovação da maioria, e se manifestaram contra a sugestão da Federação ameaçando até buscar seus direitos na justiça desportiva.

Para evitar esta situação, nesta terça(16), o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, revelou que a dupla tem todo o direito de querer voltar a jogar somente no próximo mês. Nesta noite, uma nova reunião acontecerá visando resolver assuntos pendentes como por exemplo a situação de clubes que estão sem contrato com seus atletas, como no caso do Macaé.

Os dirigentes esperam que o arbitral aprove a possibilidade de fazer um contrato temporário pelo período de um mês para justamente finalizar o Campeonato Carioca. No momento, o Macaé soma 20 jogadores profissionais, todos sem contrato, treinando sob seus cuidados. Os atletas já passaram pelo teste do covid-19 e estão treinando em Xerém. Além disso, mais cinco jogadores do time de juniores vão se unir aos demais para disputar as partidas que restam.

"Botafogo e Fluminense querem e têm todo o direito, eles não querem jogar, então para não ter judicialização e suspender o campeonato mais uma vez, a ideia é fazer um acordo, quem quiser jogar, joga, quem não quiser tem que ser respeitado". — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 16, 2020

Algumas mudanças já foram aprovadas pelo arbitral como por exemplo:

Jogadores que já atuaram no Campeonato Carioca 2020 por um determinado time, e que tenham se transferido para outro clube que esteja disputando a competição, poderão entrar em campo por essa equipe, algo que antes não era possível.

Ficou definido também que serão permitidas cinco substituições por equipe na volta do Campeonato Carioca. Além disso, os jogos terão três paradas técnicas, além do intervalo habitual entre um tempo e outro. Na noite desta terça-feira(16), com a continuidade do arbitral, outras decisões podem ser tomadas para facilitar a disputa do que resta do torneio.