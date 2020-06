O Carioca vai voltar? Como está a situação do futebol no estado do Rio de Janeiro?

Federação de futebol do Rio de Janeiro deve decidir o retorno do campeonato estadual em uma reunião na segunda-feira (15)

O campeonato carioca parece cada vez mais perto de voltar. Se tudo ocorrer de acordo com as expectativas de alguns clubes, o certame deve ser retomado antes do final de semana do dia 20 de junho. Embora seja o segundo estado mais impactado pela pandemia do novo coronavírus, o Rio de Janeiro deve ser o primeiro a voltar com o futebol.

Até o dia 14 de junho, o Rio de Janeiro soma 77.784 casos confirmados da Covid-19 e 7.417 mortes, isso sem contar a subnotificação que existe. O estado do sudeste tem números inferiores apenas a , que é o verdadeiro epicentro da pandemia no país, com mais de 167 mil casos e mais de 10 mil mortes até 14 de junho.

Ainda assim, com todo esse caótico cenário fora do controle, é possível que o campeonato carioca volte já na quinta (18) ou sexta-feira (19).

Mais times

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) marcou essa segunda-feira (15) a reunião com o Conselho Arbitral, que deverá bater o martelo a respeito das datas do retorno do Carioca. A reunião deve ocorrer às 17h (de Brasília), por vídeoconferência.

e se posicionaram contra a volta do futebol desde o começo dos boatos de retorno e continuam mantendo essa posição. De acordo com o Globo Esporte, o (favorável ao retorno do campeonato) já se prepara para enfrentar o Macaé na quinta-feira, mesmo antes da decisão da Arbitral.

Mais artigos abaixo

Da forma como tudo vem acontecendo e indicando, é muito difícil que o certame não seja retomado mesmo com a relutância de dois gigantes do estado.

Os clubes e a Ferj fizeram uma reunião no último sábado (13) a noite. Entretanto, o Fluminense e o Botafogo (contrários à postura da Ferj) dizem não ter sido convidados e ficaram sabendo da reunião pela imprensa. Fatos como esses podem apenas acirrar os ânimos para a Arbitral dessa segunda-feira, que promete ser tensa.