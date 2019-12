Manchester United inicia conversas com Arturo Vidal

Ed Woodward, vice-presidente executivo dos Red Devils, se comunicou com o representante do meio-campista chileno, de acordo com o Fcinter News

Arturo Vidal alertou há alguns dias que ele estaria disposto a partir de , ​​em dezembro ou quando a temporada terminar, se continuar sem ser uma peça importante para Ernesto Valverde.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Gostaria de estar aqui para sempre, mas tenho que ser objetivo e viver dia a dia. Se em dezembro ou quando a temporada terminar, não sentir que sou importante aqui, terei que encontrar uma solução e expandir horizontes para ser importante", afirmou ele em entrevista concedida à Televisió de Catalunya (TV3).

Diante disso, da , eles informam que o chileno está na mira do e que até a equipe de Ole Gunnar Solskjaer já teria iniciado contatos com o representante do jogador.

A Fcinter News disse que o vice-presidente executivo do clube de Old Trafford, Ed Woodward, entraria em contato com Fernando Felicevich, agente do estagiário do Colo Colo, com quem ele "tem um bom relacionamento" após a transferência de Alexis Sánchez para a Inter.

E é que os Red Devils buscam fortalecer o núcleo da possível saída de Paul Pogba, os ferimentos de Scott McTominay e Nemanja Matic e os jogos de Marouane Fellaini e Ander Herrera no verão passado. "O preço inicial de Arturo Vidal seria de cerca de 15 milhões de euros e o Manchester United quer negociar com o Barcelona".

Arturo Vidal: O melhor marcador mista da Europa?

É claro, dizem eles, que a opção "preferida" pelo homem de La Roja seria um retorno à , devido à estreita relação que ele tem com o técnico interista Antonio Conte, que o dirigiu na , período em que alcançou sua melhor versão no futebol do Velho Continente.

Mais artigos abaixo

Deve-se lembrar que, há pouco tempo, Louis Van Gaal reconheceu suas intenções de ter o meio-campista, quando liderava o inglês entre 2014 e 2016. "Eu sempre quis ter Vidal quando estava na , mas ele foi para a Juventus" , disse o holandês.

Vidal tem contrato com o Barça até a temporada 2020/2021, depois de assinar por três temporadas no clube Blaugrana em agosto de 2018. Precisamente em jogos recentes, o valor nacional tornou-se uma verdadeira salvação para a primeira equipe do Barcelona. Era seu objetivo em Butarque, a casa dos .