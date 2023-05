Manchester City x West Ham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), em duelo atrasado da 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o West Ham na tarde desta quarta-feira (3), a partir das 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em duelo atrasado da 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança do Campeonato Inglês com 76 pontos, o Manchester City pode abrir quatro pontos de vantagem sobre o Arsenal, vice-líder. Para o confronto, o técnico Pep Guardiola trata como dúvida a De Bruyne e Nathan Ake.

Por outro lado, o West Ham, que sofreu duas derrotas seguidas, ocupa a 15ª posição com 34 pontos, quatro a mais do que o Nottingham Forest, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Em 117 jogos disputados entre as equipes, o Manchester registra ampla vantagem. Foram 60 vitórias do Citizens, contra 37 do West Ham, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, o City venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Gundogan; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland.

West Ham: Fabianski; Coufal, Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Antonio.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

West Ham

Kurt Zouma torceu o tornozelo, enquanto Gianluca Scamacca passou por uma cirurgia no joelho.

Quando é?