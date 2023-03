Manchester City x RB Leipzig ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14) pelo jogo de volta das oitavas de final da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o RB Leipzig na tarde desta terça-feira (14), a partir das 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Como empataram o primeiro duelo em 1 a 1, quem vencer avança às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Embalado com seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos da temporada, o Manchester City volta a campo em busca da classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. Na primeira fase, os Citizens terminaram na liderança do Grupo G, com 14 pontos, registrando quatro vitórias e dois empates.

Para o confronto em casa, o técnico Pep Guardiola terá o retorno de Kevin De Bruyne entre os titulares, após o jogador belga ter entrado apenas no meio da vitória sobre o Crystal Palace por 1 a 0, na última rodada da Premier League.

Do outro lado, o RB Leipzig vem de vitória sobre o Monchengladbach por 3 a 0, pela última rodada do Campeonato Alemão. Já na UCL, os alemães terminaram na vice-liderança do Grupo F, com 12 pontos. Até o momento, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas nos sete jogos disputados.

A campanha do Manchester City na Champions 2022/23

Sevilla 0 x 4 Manchester City - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

Manchester City 5 x 0 Copenhagen - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

Copenhagen 0 x 0 Manchester City - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Borussia Dortmund 0 x 0 Manchester City - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Manchester City 3 x 1 Sevilla - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

RB Leipzig 1 x 1 Manchester City - oitavas de final (ida), 22 de fevereiro de 2023

A campanha do RB Leipzig na Champions 2022/23

RB Leipzig 1 x 4 Shakhtar Donetsk - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Real Madrid 2 x 0 RB Leipzig - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

RB Leipzig 3 x 1 Celtic - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

Celtic 0 x 2 RB Leipzig - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

RB Leipzig 3 x 2 Real Madrid - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Shakhtar Donetsk 0 x 4 RB Leipzig - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

RB Leipzig 1 x 1 Manchester City - oitavas de final (ida), 22 de fevereiro de 2023

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish.

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva.

Desfalques

Manchester City

John Stones continua no departamento médico.

RB Leipzig

Nkunku, com um novo problema no tendão, deve ficar de fora, assim como Xaver Schlager, Peter Gulacsi e Abdou Diallo, que seguem no departamento médico.

Quando é?