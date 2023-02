Do que o Manchester City precisa para se classificar na Champions

Após o empate no jogo da ida, os Citizens precisam da vitória em casa para se classificar

O Manchester City ficou apenas no empate em 1 a 1 com o RB Leipzig, na Alemanha, nesta quarta-feira (22), no confronto de ida das oitavas de final da Champions League. Agora, a equipe decidirá a vaga em sua casa casa, o Etihad Stadium, no próximo dia 14 de março, às 17h (de Brasília).

Com o empate no jogo de ida, os comandados por Pep Guardiola precisam da vitória no jogo da volta para garantirem a classificação. Como não existe mais o critério de gol qualificado na Liga dos Campeões, um novo empate leva a decisão da vaga para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis.

Vale lembrar que na primeira fase o Manchester City se classificou na liderança do Grupo G, com 14 pontos conquistados. A equipe inglesa venceu quatro jogos, e empatou dois, ficando com 78% de aproveitamento.