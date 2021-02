Manchester City quebra recorde de 130 anos com gol do “brilhante” Gabriel Jesus

O time comandado por Guardiola deu show contra o Swansea e entrou de vez no livro de recordes do futebol inglês

E o Manchester City está no livro de recordes: nesta quarta-feira (10), o time comandado por Pep Guardiola bateu o Swansea por 3 a 1, se classificou para as quartas de final da Copa da Inglaterra e de quebra, ultrapassou Arsenal e Preston North End em uma marca que já durava, intacta, mais de 120 anos.

O duelo contra o time de Gales foi a 15ª vitória consecutiva dos Citizens em competições nacionais. Trata-se de um recorde absoluto: o Preston North End (em 1892) e o Arsenal (em 1987) haviam conquistado 14 vitórias seguidas, marca que o City igualou ao bater o Liverpool, em Anfield, neste último final de semana.

Agora, o Manchester City depende só de si para estender a marca, e o céu é o limite: a equipe fez outra grande partida contra o Swansea, dominou o confronto do início ao fim e só não fez mais gols pela falta de pontaria de alguns atacantes e as boas defesas do goleiro Woodman.

Falar que o time está em grande fase é subestimar o que os comandados de Guardiola vem fazendo. O clube não só está nas quartas de final da Copa da Inglaterra, mas também é o líder da Premier League, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester United e um jogo a menos, bem como está na decisão da Copa da Liga Inglesa, onde enfrentará o Tottenham. Isso sem falar da campanha invicta na Liga dos Campeões da Uefa.

O que é mais impressionante é que praticamente todos os jogadores do elenco estão vivendo uma fase abençoada. Contra o Swansea, por exemplo, quem acabou decidindo foi Gabriel Jesus, reserva diante do Liverpool, mas que vem se destacando nos últimos jogos. O time troca suas peças de acordo com o adversário e todos vem rendendo bem.

Manchester City chega a 15 vitórias consecutivas, feito inédito para um time de primeira divisão na Inglaterra. https://t.co/2tpxdLLNxr — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 10, 2021

Com um belíssimo gol e dois ótimos passes que foram desperdiçados por seus companheiros (Torres obrigou Woodman a fazer boa defesa e o jovem Doyle tomou a opção errada na jogada), o brasileiro fez outra partida de qualidade e recebeu elogios de ninguém menos que Pep Guardiola.

"De novo, ele foi muito, muito bem. Mesmo em Anfield, quando foi reserva, se envolveu muito, incentivou os companheiros. É por isso que quando ele está em campo, sempre toma as decisões certas e ajuda os outros jogadores do time." declarou o treinador, na entrevista coletiva após o confronto. "Sempre que ele joga, é excelente. Para um atacante, é importante que ele marque gols. Mas mesmo se não marcasse, foi brilhante hoje."

Agora, o City quer a 16ª vitória seguida justamente contra o último time que o derrotou, o Tottenham de José Mourinho. As equipes entram em campo neste próximo sábado (13), às 14h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League.