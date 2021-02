Goleada do City quebra marcas e escancara momento crítico do Liverpool

Time de Jurgen Klopp foi goleado por 4x1 em pleno Anfield e amarga cinco partidas sem vencer em seus domínios

Além da oportunidade de somar pontos importantíssimos na briga pelo título da Premier League, o Liverpool também enxergava no duelo direto contra o Manchester City a chance de sair do inferno astral que acompanha a equipe desde o início de 2021.

Aqueles que esperavam um confronto equilibrado viram o City dominar o time de Jurgen Klopp, que foi goleado por 4x1 em pleno Anfield, com uma atuação das mais eficientes da equipe de Pep Guardiola, que com os empates de United e Leicester, dispara na liderança da competição.

Vale lembrar que o pré-jogo foi marcado por declarações duras de Klopp, que acusou o City de se beneficiar de duas semanas de folga, e irritou o espanhol Guardiola, que rebateu o rival dizendo "Pensei que não era desse tipo de treinador".

Vindo de uma amarga sequência de três jogos sem marcar jogando em casa, os Reds agora somam cinco partidas sem vencer em Anfield, com dois empates (contra West Brom e United) e três derrotas, para Burnley, Brighton (ambos da parte inferior da tabela) e City.

A tradicional equipe de Liverpool não perdia três partidas seguidas em casa desde setembro de 1963, segundo informações de Alexis Martín-Tamayo, o MisterChip. A pior sequência sem vencer em seus domínios aconteceu em 1923, com quatro derrotas, números que podem ser igualados caso os Reds percam no clássico contra o Everton, que acontece no próximo dia 20 de fevereiro.

Para recuperar sua boa forma, o Liverpool troca de ares, e volta sua atenção para a Liga dos Campeões, onde enfrenta o RB Leipzig fora de casa, no próximo dia 16, em partida válida pelas oitavas da competição continental. Antes disso, mais um compromisso pela Premier League, no dia 13, em jogo fora de casa contra o Leicester, rival direto da parte de cima da tabela.