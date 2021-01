City põe 'crise' pra escanteio: 11 vitórias seguidas e volta à liderança na Premier League

O time teve o pior começo de temporada da "era Guardiola", mas se recuperou e já retomou a primeira posição no Campeonato Inglês

A cerca de um mês e meio atrás, as manchetes sobre o só falavam sobre um assunto: após empate em casa com o West Bromwich, com direito a Guardiola perdendo a cabeça ao lado de campo e dando "patadas" em entrevista coletiva, o time completava seu pior início de temporada na Premier League desde a contratação do treinador. Pior: parecia não conseguir mais jogar bem e decepcionava nos confrontos diretos.

Alguns sacramentaram ali o fim da "era Guardiola" no clube, enquanto surgiam boatos de que o treinador poderia abandonar a ao final da temporada. 11 jogos depois e o princípio de crise nos Citizens já é um capítulo encerrado.

Com a goleada por 5 a 0 sobre o mesmo West Bromwich, em atuação de gala, o Manchester City chegou à 11ª vitória consecutiva na temporada. Gundogan (duas vezes), Cancelo, Mahrez e Sterling marcaram para os visitantes em um confronto simbólico por mais de uma razão.

João Cancelo, um dos jogadores mais questionados pela torcida nas últimas temporadas e alvo de críticas pela política de contratações de Pep Guardiola, fez outra grande partida no estádio The Hawthorns. Rúben Dias vai se consolidando cada vez mais como um pilar da defesa da equipe. Um rejuvenescido Gundogan chegou ao sétimo gol em oito jogos pelo Inglês. Um sinal de que as coisas já melhoraram no lado azul de Manchester.

Mas a principal razão que anima a torcida do Manchester City é menos simbólica e mais "resultadista". Com a vitória, os comandados de Guardiola ultrapassaram o e assumiram a liderança da Premier League pela primeira vez na temporada, justamente na virada de turno. Nada mal para uma equipe que estava no fim de ciclo a menos de dois meses...

Acabou! 0-5 . Foi um massacre do novo líder da Premier League. City é o NONO time a "dormir" na liderança da atual Premier, o maior número de primeiros colocados desde a temporada 86-87. Time de Guardiola venceu os últimos 11 jogos que disputou na temporada. — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) January 26, 2021

Se vai ganhar ou não o Campeonato Inglês, ninguém pode dizer. O que é fato agora é que o time, campeão em 2017-18 e 2018-19, bem como vice em 2019-20, assume o posto de grande favorito para levantar a taça no final da temporada. Justamente pois o , seu grande oponente nos últimos tempos, se vê numa situação parecia com o que ocorreu no City: muitas lesões, queda de produção e resultados fracos.

O Manchester City volta aos gramados em busca da 12ª vitória consecutiva neste sábado (30), às 12h (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League, contra o lanterna .