Liverpool 1 x 4 Manchester City: Alisson tem noite desastrosa, e City goleia o Liverpool em pleno Anfield

O Manchester City venceu o Liverpool por 4 a 1, na tarde deste domingo (7), pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Gündogan, duas vezes, Sterling e Foden fizeram para os Citizens no jogo disputado em Anfield. Salah marcou o único dos Reds no duelo.

Com o resultado, o time de Pep Guardiola dispara na liderança, com 50 pontos conquistados. O Liverpool fica na quarta posição, com 40.