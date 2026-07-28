O Manchester City segue desenhando os contornos de seu projeto futuro, tendo como objetivo assegurar um sucessor de longo prazo para o astro espanhol Rodri, um dos pilares mais importantes do meio-campo da equipe nos últimos anos.

Nesse contexto, surgiu o nome de Marc Bernal, jovem talento em ascensão do Barcelona, como um dos principais candidatos a se juntar ao campeão inglês, apesar de o clube reconhecer a dificuldade de concretizar o negócio diante do apego do clube catalão a seu jogador.

Relatos da imprensa indicam que a busca do Manchester City por um substituto futuro para Rodri o levou a Marc Bernal, um dos principais formados na academia "La Masia" do Barcelona.

Os dirigentes do clube inglês entendem que o meio-campista espanhol possui os atributos que o qualificam para comandar o meio-campo no futuro, graças à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo, ao seu posicionamento diferenciado e à sua inteligência tática, qualidades que fizeram de Rodri um dos melhores jogadores de sua posição no mundo.

Amplo interesse inglês pelo talento espanhol

O interesse por Bernal não se limita apenas ao Manchester City, já que tanto o Chelsea quanto o Arsenal acompanham a evolução do jogador de 19 anos, diante da grande convicção em seu potencial e em sua capacidade de brilhar na Premier League.

Ainda assim, a missão de contratá-lo parece extremamente complicada, depois que o Barcelona conseguiu blindar seu jogador com um contrato que se estende até o verão de 2029, incluindo uma cláusula de rescisão gigantesca no valor de 500 milhões de euros, além do desejo do jogador de dar continuidade à sua carreira no "Camp Nou".

Com base nisso, parece que o interesse do Manchester City se enquadra em seus planos de longo prazo, mais do que ser uma tentativa de fechar um negócio durante a atual janela de transferências.

De acordo com o que noticiou o site "CaughtOffside", citando fontes próximas aos agentes de jogadores, o Manchester City considera Marc Bernal a opção mais destacada para suceder Rodri no longo prazo.

O jogador se destaca por uma estrutura física forte e por uma grande tranquilidade no trato com a bola, além de sua capacidade de recebê-la sob pressão e de construir o jogo desde trás, características que o tornam adequado ao estilo de jogo da equipe.

Apesar de Arsenal e Chelsea também acompanharem o jogador, o Barcelona não demonstra qualquer intenção de abrir mão dele, diante de sua convicção de que ele será um dos elementos fundamentais da equipe nos próximos anos.

Barcelona rejeita todas as tentações

O contrato de longo prazo e a cláusula de rescisão gigantesca refletem a total confiança do Barcelona em Bernal, e também confirmam o apego do clube a seu projeto esportivo e sua falta de disposição para entrar em qualquer negociação sobre o futuro do jogador.

Apesar de continuarem as especulações sobre o futuro de Rodri, até agora não há nenhum indício de que o Barcelona esteja disposto a abrir mão de seu talento em ascensão.

O jornal "Mundo Deportivo" revelou que o Manchester United tentou incluir Marc Bernal nas conversas relacionadas ao futuro de Marcus Rashford, mas o Barcelona rejeitou a ideia de forma categórica.

O jogador também demonstrou seu apego em permanecer no clube catalão, diante de sua convicção no projeto da equipe e de ter recebido garantias do técnico Hansi Flick de que fará parte fundamental de seus planos futuros.

Essa postura é uma mensagem clara ao Manchester City, ao Chelsea e ao Arsenal, no sentido de que Bernal não é apenas um jovem talento que pode ser atraído por uma proposta financeira tentadora, mas um jogador ligado ao projeto do Barcelona no longo prazo.

Apesar da convicção do Manchester City no potencial de Bernal e em sua adequação para suceder Rodri, agir para contratá-lo no momento atual parece extremamente difícil, diante do apego do Barcelona ao jogador e do desejo deste de permanecer.

Por isso, o clube inglês pode continuar monitorando a evolução do jogador ao longo das próximas temporadas, ao mesmo tempo em que busca outras opções mais realistas do ponto de vista financeiro, mantendo Bernal em sua lista de alvos estratégicos de longo prazo.