Malta x Inglaterra ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada do grupo C; veja como acompanhar na internet

Malta e Inglaterra entram em campo na tarde desta sexta-feira (16), National Stadium, em Ta' Qali, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota na rodada passada, a seleção de Malta é a lanterna do grupo, ainda sem pontuar. A equipe quer tentar surpreender o poderoso adversário.

Do outro lado, a Inglaterra quer a terceira vitória consecutiva para se manter na ponta da tabela, com 6 pontos. O English Team tem uma série de desfalques por lesões e suspensões.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a Inglaterra venceu todos.

Prováveis escalações

Malta: Bonello; Muscat, Apap, Borg; Mbong, Grech, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Jones, Nwoko.

Inglaterra: Pickford; Trippier, Guehi, Maguire, Shaw; Gallagher, Rice, Henderson; Saka, Kane, Rashford.

Desfalques

Malta

Teddy Teuma está lesionado.

Inglaterra

Mason Mount, Reece James, Ben Chilwell, Raheem Sterling estão lesionados, enquanto Ivan toney cumpre suspensão.

Quando é?