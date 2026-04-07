Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Mais uma vez... A torcida do Real Madrid se revolta contra Vinícius

O Real Madrid perdeu para o Bayern de Munique em casa

A torcida do Real Madrid voltou a se revoltar contra Vinícius Júnior, jogador do time, durante o confronto contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões.

O Bayern impôs sua autoridade sobre o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões desta noite, vencendo por 2 a 1. O colombiano Luis Díaz abriu o placar aos 41 minutos, seguido por Harry Kane 20 segundos após o início do segundo tempo, enquanto o Real Madrid voltou ao jogo com um gol marcado por Kylian Mbappé aos 74 minutos.

 O jornal “Mundo Deportivo” informou que Vinícius ouviu novamente as vaias da torcida do Bernabéu, algo que não é novidade para o brasileiro e para a torcida do Real Madrid.

 Tudo começou no segundo tempo, quando a equipe de Arbeloa perdia por 0 a 2 e as arquibancadas aguardavam uma reação dos jogadores.

Foi isso que a equipe tentou fazer, mas sem grande sucesso... Foi então que Vinícius ouviu os vaias da torcida.

 O brasileiro tentou furar a defesa, mas perdeu a bola, e seu comportamento não foi dos melhores, o que levou a torcida do Bernabéu a vaiá-lo.

 O jogador brasileiro também ouviu vaias das arquibancadas em outras jogadas de Vinícius, que tentou silenciar essas vaias com suas dribles habituais, mas nenhuma dessas jogadas resultou em uma situação de perigo. 

Mas a verdadeira revolta veio aos 60 minutos, quando ele teve uma chance clara de marcar, o que teria deixado o placar em 1 a 2, mas desperdiçou a oportunidade de ficar cara a cara com Neuer. 

Os vaias perseguiram Vinícius Júnior durante a gestão do ex-técnico do time, Xabi Alonso, quando a relação entre os dois era extremamente tensa, antes que as coisas se acalmassem entre o jogador brasileiro e a torcida do Real Madrid.

