Sven Mijnans vai deixar o AZ neste verão. É o que o meio-campista de 26 anos revelou em entrevista à revista Voetbal International.

Após uma boa temporada, com 21 gols e 9 assistências em 50 partidas oficiais, Mijnans espera colher os frutos.

O canhoto ainda tem contrato com o Alkmaar até meados de 2028, mas não pretende cumprir o contrato até o fim. De acordo com o Transfermarkt, Mijnans vale 14 milhões de euros.

Mijnans fez acordos claros com o AZ. “Isso me parece lógico também. Tudo tem um fim. Tenho agora 26 anos, joguei três anos e meio no AZ. Se o clube ainda quiser lucrar comigo, então este é o momento de analisarmos juntos o que é possível.”

No verão passado, o PSV fez uma proposta concreta por Mijnans. Ele não sabe se o clube de Eindhoven voltará a se interessar. “Às vezes leio que essa possibilidade está sendo considerada. Mas não, isso não foi discutido na época.”

“Já jogo há bastante tempo na Eredivisie. Nesse sentido, uma mudança de cultura seria boa para o meu desenvolvimento. Por outro lado, não é que você vá simplesmente jogar a Liga dos Campeões em um clube estrangeiro. Um clube como o PSV tem isso a oferecer. Isso, por sua vez, pode influenciar uma possível chance na seleção holandesa”, reflete Mijnans em voz alta.

Mijnans tem um verão interessante pela frente. “Na minha cabeça, eu já sei mais ou menos o que quero. Agora é só esperar para ver o que vai acontecer.”