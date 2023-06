Macedônia do Norte x Ucrânia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada do grupo C; veja como acompanhar na internet

Macedônia do Norte e Ucrânia entram em campo na tarde desta sexta-feira (16), na Arena Tose Proeski, em Escópia, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, a Macedônia busca uma vitória para manter a invencibilidade na competição. A equipe está em terceiro lugar do grupo C, com 3 pontos. Já a Ucrânia quer o primeiro triunfo e ocupa a quarta posição, ainda sem pontuar. Yaremchuk, com problema físico, é dúvida para o duelo.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, a Ucrânia venceu três vezes, a Macedônia uma, além de um empate.

Prováveis escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Velkovski, Zajkov, Musliu; Ristovski, Bardhi, Ademi, Alioski; Elmas; Nestorovski, Trajkovski.

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Yarmolenko, Dovbyk.

Desfalques

Macedônia do Norte

Valon Ethemi, Aberdeen Miovski e Burnley Churlinov estão no departamento médico.

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?