Lyon x Nice: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), pela 15ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da derrota para o Olympique de Marselha, o Lyon busca a recuperação no Campeonato Francês quando recebe o Nice nesta sexta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela 15ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Na oitava posição, com 20 pontos, o Lyon tem como principal arma o atacante Alexandre Lacazette, que marcou oito gols em casa na temporada, atrás apenas de Robert Lewandowski, com 13, e Neymar, 11.

Do outro lado, o Nice, logo atrás com 19 pontos, vem de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Em 113 jogos disputados entre as equipes, o Lyon registra 48 vitórias, contra 38 do Nice, além de 27 empates. No último encontro, válido pelo returno da Ligue 1 21/22, o Lyon venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável LYON: Lopes; Tagliafico, Lukeba, Boateng, Gusto; Mendes; Tete, Caqueret; Faivre; Lacazette, Dembele.

Escalação do provável NICE: Schmeichel; Atal, Todibo, Dante, Lotomba; Boudaoui, Lemina, Thuram, Diop; Pepe, Laborde.

Desfalques

Lyon

Corentin Tolisso, lesionado, está fora.

Nice

Marcin Bulka, com lesão no ombro, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 11 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Parc Olympique Lyonnais – Lyon, FRA