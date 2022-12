Lyon x Clermont ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Duelo será neste domingo (1), pela 17ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Lyon e Clermont entram em campo na tarde deste domingo (1), às 13h (de Brasília), no estádio OIímpico, pela 17ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na tv fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Lyon busca o segundo triunfo consecutivo após o retorno da temporada para seguir firme em sua recuperação no campeonato. O time está na oitava posição com 24 pontos e mais uma vez não terá Jerome Boateng, Henrique, Houssem Aouar e Malo Gusto disponíveis.

Do outro lado, o Clermont foi derrotado na rodada passada e afora tenta recuperar os pontos longe de seus domínios. A equipe está em 11º lugar com 19 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lyon: Lopes; Tagliafico, Lukeba, Diomande, Kumbedi; Caqueret, Faivre; Toko Ekambi, Dembele, Tete; Lacazette.

Escalação do provável Clermont: Diaw; Seidu, Wieteska, Cisse; Khaoui, Gastien, Magnin, Neto Borges; Allevinah, Rashani; Kyei.

Desfalques

Lyon

Jerome Boateng, Henrique, Houssem Aouar e Malo Gusto estão lesionados.

Clermont

Mehdi Zeffane está lesionado, enquanto Maximiliano Caufriez cumpre suspensão.

Quando é?

• Data: domingo, 1 de janeiro de 2023

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: estádio Parque Olímpico de Lyon, Lyon - FRA