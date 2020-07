Luxemburgo testa alternativas para um Palmeiras sem Dudu

Em derrota para o Corinthians, Palmeiras mostra dificuldades sem Dudu, mas encontra boas alternativas para suprir a ausência do atacante

Após quatro meses sem futebol, o retorno do não foi como o torcedor esperava, com derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Mas além de toda a rivalidade do Derby, esse foi o primeiro jogo da equipe desde a saída de Dudu. Assim, mesmo com o resultado negativo, o jogo foi uma grande oportunidade para Luxemburgo testar alternativas para o novo Palmeiras.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

É claro que a derrota não agradou a torcida, mas o treinador alviverde mostrou o que pensa de início para suprir a ausência daquele que era seu principal jogador.

Mais times

Mesmo tendo se tornado ídolo do clube jogando mais aberto pela esquerda, Dudu estava atuando com mais liberdade de movimentação nos últimos jogos, quase como um meia. Então, aproveitando as cinco alterações permitidas pela Fifa no retorno do futebol, Luxemburgo testou algumas opções para o lugar do atacante e gostou do que viu.

Primeiro Tempo

No primeiro Derby sem Dudu desde 2015, o Palmeiras começou a partida com Rony - liberado para jogar após suspensão - aberto pela esquerda e com Willian jogando em uma função parecida com a de Dudu, com muita liberdade para se movimentar e criar as jogadas de ataque.

O camisa 29 até jogou bem, participou bastante das jogadas ofensivas e mandou uma bola na trave logo no início da partida, que poderia ter mudado a história do clássico se tivesse entrado.

Porém, o Palmeiras não conseguiu render como o esperado e caiu de produção no decorrer da partida, vendo o crescer e abrir o placar com Gil.

Zé Rafael também tentou dividir com Willian o papel de armar a equipe, mas não teve grande destaque.

Segundo tempo

Com a queda de rendimento, Luxemburgo aproveitou a segunda etapa para fazer novos testes na equipe. Willian e Zé Rafael deram lugar a Lucas Lima e Raphael Veiga, dois meias de origem, e a equipe melhorou.

Dando mais dinâmica de jogo à equipe, a dupla conseguiu melhorar a produção ofensiva do time, que só não empatou graças a mais uma atuação decisiva de Cássio. O goleiro alvinegro fez pelo menos quatro grandes defesas e conseguiu segurar o resultado.

Mesmo com o time atacando mais, a zaga mostrou mais segurança na etapa final, com Felipe Melo ganhando todas as jogadas. As mudanças nas laterias, com as entradas de Diogo Barbosa e Gabriel Menino também surtiram efeito, e mostraram outras boas alternativas para o treinador alviverde para o restante da temporada.

Luxemburgo gostou do que viu

O comandante alviverde gostou das entradas de Lucas Lima e Raphael Veiga na equipe, e também elogiou bastante Diogo Barbosa e Gabriel Menino nas laterais.

"A entrada do Gabriel Menino na lateral foi muito boa. O Lucas Lima é um jogador diferente, ganhou massa muscular, está com movimentação diferente. O Raphael Veiga está mais solto, mais esperto, mais atento, foi surpresa boa", explicou o treinador após a partida.

"O Diogo Barbosa não é mais aquele jogador que leva bola nas costas toda hora. Está atento à marcação e ofensivamente vai muito bem. Ele ganhou 3kg de massa muscular. Se ganhar mais 2kg, teremos dois laterais de alto nível, e isso é muito bom", completou.

Assim, mesmo com a derrota, Luxemburgo acredita que a evolução do Palmeiras na segunda etapa mostra que o time tem boas perspectivas de continuar crescendo, mesmo com a ausência de Dudu.

“Estamos no caminho certo. A derrota dói. Perder para o Corinthians é ruim, pois a rivalidade é muito grande. Mas o torcedor pode ter certeza que estamos no caminho certo. Eu fico satisfeito pela evolução da equipe. Triste pela derrota, mas sabendo que está no caminho certo", finalizou.