Lukaku se empolga após título da Inter: "Lutaria até a morte por Conte"

O atacante exaltou o treinador, que lhe deu um importante conselho que contribuiu para sua volta por cima

Romelu Lukaku renasceu sob comando de Antonio Conte na Inter de Milão. E na hora de comemorar o título italiano, o jogador belga se declarou ao treinador, que acabou de conquistar pelo time milanês.

Depois de 11 anos, a Internazionale voltou a conquistar o Campeonato Italiano na temporada 2020-21, sob comando de Antonio Conte. Além do treinador, o vice-artilheiro da Serie A, Romelu Lukaku também veste as cores da Inter e teve participação importante na conquista, tendo marcando 21 gols em 33 jogos.

E esta boa temporada do atacante teve méritos do treinador, que recebeu um agradecimento especial de Lukaku após o título.

"Eu lutaria até a morte por ele. Eu não pude me juntar a ele no Chelsea, mas sempre disse que jogaria por ele no dia em que deixasse o Manchester United", disse o atacante belga ao La Tribune. "Conte me disse diretamente: 'Se você não treina, não joga, é essencial que você saiba jogar de costas para o gol'".

"É importante conhecer pessoas que lhe digam a verdade absoluta para ajudá-lo a melhorar", completou o jogador sobre Conte.

Lukaku se transferiu para a Inter em 2019, após enfrentar algumas críticas enquanto jogava no Manchester United. Uma vez considerado como um dos principais atacantes da Premier League, o belga viu seu rendimento cair sob comando de Ole Gunnar Solskjaer.

Mesmo em baixa, o belga viu a Inter pagar £ 73 milhões por sua contratação e, desde então, tem feito o investimento valer a pena, trabalhando com Conte. Já são 61 gols em suas primeiras 92 partidas pelo clube, considerando todas as competições. E com isso, veio seu segundo título da carreira, em um momento determinante.

"Pensei que era agora ou nunca. Em uma carreira você pode marcar 500 gols, mas se você não ganhar, no final é tudo em vão", disse.

A Inter foi campeã com quatro rodadas de antecedência, acabando com a hegemonia da Juventus, que conquistou o Scudetto nas últimas nove temporadas. Fora a equipe de Conte, que já garantiu sua vaga na Liga dos Campeões, as outras três vagas para a competição e mais uma para a Liga Europa seguem em aberto no Italiano.